Talianska ekonomika rástla v druhom kvartáli medziročne najprudšie za viac než rok

Foto: pexels.com/JÉSHOOTS

Talianska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku tohto roka v medzikvartálnom porovnaní mierne spomalenie rastu, medziročne sa však zrýchlila na najvyššiu úroveň za viac než rok. Uviedol to v pondelok taliansky štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje. Tie potvrdili predbežný odhad z konca júla. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.

Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska vzrástol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o 0,2 % po 0,3-percentnom raste za prvé tri mesiace. Pod mierne spomalenie tempa rastu sa podpísal slabší rast v priemysle a poľnohospodárstve, čiastočne však ekonomiku podporil vývoj v službách. Čo sa týka spotreby, tá stagnovala, keď výdavky domácností zaznamenali mierny rast, avšak výdavky vlády klesli o 0,5 %.

V medziročnom porovnaní boli výsledky pozitívnejšie. Zatiaľ čo v 1. kvartáli sa HDP Talianska zvýšil medziročne o 0,6 %, v období apríl-jún rast dosiahol 0,9 %. To bolo najvyššie medziročné tempo rastu ekonomiky za päť kvartálov.

Podľa štatistického úradu bolo „požadované“ medziročné tempo rastu pre 2. kvartál stanovené na 0,6 %. To znamená, že ak by aj vo zvyšných dvoch štvrťrokoch zaznamenala ekonomika stagnáciu, za celý rok by vykázala rast na úrovni 0,6 %.

Väčšina analytikov predpokladá, že za tento rok vzrastie talianska ekonomika o 0,7 % až jedno %. To je približne na úrovni minuloročného rastu, ktorý dosiahol 0,9 %, a v prípade hornej hranice prognózy v súlade s odhadmi vlády, ktorá počíta s rastom o jedno %.