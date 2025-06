Takto rastú penzie na Slovensku: Priemerný dôchodok sa prvýkrát prehupol cez historický míľnik!

Foto: pixabay.com/wir_sind_klein

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku postupne rastie. Kým v apríli minulého roka dostávali penzisti v priemere mesačný dôchodok vo výške necelých 675 eur, ku koncu štvrtého mesiaca tohto roka to už bolo zhruba 701 eur. Priemerný dôchodok na Slovensku sa tak prvýkrát prehupol cez hranicu 700 eur.

Starobné dôchodky na Slovensku ku koncu apríla tohto roka vzrástli v priemere podľa údajov Sociálnej poisťovne oproti minulému roku o zhruba 4 percentá. V peňažnom vyjadrení to predstavuje nárast o 26 eur. Priemerná výška starobného dôchodku tak už dosahuje 701,04 eura.

Pod tento nárast sa podpísalo aj zvyšovanie dôchodkov od začiatku tohto roka. Starobné penzie sa dôchodcom zvýšili o 2,1 percenta. Tento nárast vychádza z takzvanej dôchodcovskej inflácie, ktorej výška za deväť mesiacov minulého roka bola 2,1 percenta. O jej mieru sa následne od januára zvyšujú aj dôchodky.

Podobným tempom rástli aj ostatné druhy dôchodkových dávok s výnimkou predčasných dôchodkov. Tie vykázali v priemere ku koncu apríla mierny pokles, pod čo sa mohlo podpísať aj sprísnenie podmienok ich priznávania v máji minulého roka. Invalidné dôchodky sa medziročne zvýšili o zhruba 5 percent, vdovské a vdovecké dôchodky o zhruba 3 percentá a v prípade sirotských dôchodkov medziročný rast presiahol 4 percentá. Konkrétne sumy jednotlivých dôchodkových dávok si môžete pozrieť v grafe.

Starobné dôchodky by však na Slovensku boli ešte vyššie, ak by sme k nim prirátali aj od minulého roka zavedené plnohodnotné trináste dôchodky. Tie v decembri 2024 dostali seniori vo výške 606,3 eur. Ak by sme túto sumu rozpočítali na 12 mesiacov roka, tak v priemere by sa mesačný dôchodok zvýšil ešte o ďalších zhruba 50 eur.

A akým smerom by sa mohli dôchodky na Slovensku uberať v budúcom roku? Seniori by sa mohli dočkať ich výraznejšieho rastu ako v tomto roku. Odhadovaná celková inflácia v tomto roku by sa oproti vlaňajšku mala zrýchliť k úrovni štyroch percent. Následne by sa mohli aj dôchodky zvyšovať o vyššie percento ako v tomto roku. Na konkrétne čísla si však budeme musieť ešte počkať, keďže rozhodujúca pre zvýšenie starobných dôchodkov bude dôchodcovská inflácia vykázaná za deväť mesiacov tohto roka.