Zvyšovanie dôchodkov je v posledných dňoch horúcou témou. Po tom, čo sme sa dozvedeli percento ich nárastu od budúceho roka, prišiel s novinkou aj minister práce Erik Tomáš. Ten prezradil, že sa možno dočkáme zmeny mechanizmu ich zvyšovania. Zatiaľ však stále platí, že sa penzie budú zvyšovať o takzvanú dôchodcovskú infláciu. A práve odhad jej ďalšieho vývoja sme najnovšie spoznali.
Pre každoročné zvyšovanie dôchodkov od januára nového roka je v súčasnosti rozhodujúci medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaný Štatistickým úradom SR. Do úvahy sa pritom berie deväť mesiacov roka, ktorý predchádza tomu, v ktorom sa dôchodky zvyšujú.
Podľa čerstvých údajov štatistikov pritom dôchodcovská inflácia v septembri tohto roka dosiahla hodnotu 3,9 % a celkový priemer za deväť mesiacov je tak na úrovni 3,7 %. O takéto percento sa tým pádom budú od nového roka zvyšovať aj dôchodky na Slovensku.
A čo čaká seniorov v ďalších rokoch? Z rozpočtu Sociálnej poisťovne na ďalšie roky sa dá vyčítať aj odhad zvyšovania dôchodkov pre roky 2027 a 2028. Očakávané zrýchlenie inflácie v budúcom roku by sa malo podpísať aj pod rýchlejší rast penzií v roku 2027. Následne by sa v roku 2028 mal ich rast spomaliť.
Po budúcoročnom zvýšení dôchodkov o 3,7 %, by ich rast v roku 2027 mohol podľa odhadov prezentovaných v rozpočte Sociálnej poisťovne dosiahnuť 4,5 %. V ďalšom roku, teda v roku 2028, by sa mal následne spomaliť na 2,8 %.
Či sa takéhoto zvýšenia penzií aj dočkáme, však závisí aj od ďalších politických rozhodnutí. Minister práce Erik Tomáš už totiž vyhlásil, že sa na ministerstve pohrávajú s myšlienkou zmeniť doterajší systém valorizácie dôchodkov. Zvyšovanie penzií o rovnaké percento podľa výšky inflácie totiž podľa jeho slov nie je ideálne ani optimálne. „Stále pribúdajú hlasy, či by sa dôchodky nemali zvyšovať o pevnú sumu, pre každého rovnako,“ vyhlásil nedávno Erik Tomáš.
Kalkulačka valorizácie dôchodku (2026-2028)
Zadajte aktuálnu sumu dôchodku a kalkulačka vám vypočíta prognózovanú výšku valorizovaného dôchodku v rokoch 2026, 2027 a 2028.
Mal by sa meniť systém zvyšovania dôchodkov?
Preto sa podľa jeho slov na ministerstve práce zamýšľajú a diskutujú o tom, ako by nový systém valorizácie penzií mohol vyzerať. Hlavným cieľom je, aby bol spravodlivejší. V súčasnosti sa totiž zvyšujú dôchodky o rovnaké percento všetkým seniorom, čo pri vyšších penziách prináša aj ich vyšší nárast. Jedným z riešení by mohlo byť zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu. Podľa Tomáša je to jeden z variantov, ktorý je v hre.
V každom prípade platí, že na budúcoročnom zvyšovaní dôchodkov sa už nič nezmení. V porovnaní so začiatkom tohto roka tak dôchodcov čaká rýchlejší rast penzií. Dôchodky priznané pred 1. januárom 2025 totiž Sociálna poisťovňa zvýšila od januára tohto roka o 2,1 percenta, čo zodpovedalo vývoju dôchodcovskej inflácie od januára do septembra 2024.