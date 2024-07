Takticky šikovné by bolo zvážiť žiadosť šéfky EK na nominácie komisárov, myslí si Dvořák

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: SITA/AP

Je otázne, či je takticky šikovné nereflektovať požiadavku predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej na nomináciu muža a ženy na post eurokomisára. V televízii CNN Prima News to dnes povedal minister pre európske záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Vláda Petra Fialu (ODS) v stredu rozhodla o tom, že kandidátom na budúceho českého eurokomisára je minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Hnutie STAN navrhovalo vláde okrem Síkely tiež novozvolenú europoslankyňu Danuši Nerudovú, Piráti navrhli bývalého europoslanca Marcela Kolaju.

Úrad vlády dostal v podobnom čase list, v ktorom von der Leyenová žiada o predloženie mien dvoch kandidátov na eurokomisára za každú krajinu do 30. augusta. Podľa Dvořáka však nie je súvislosť medzi listom a rozhodnutím českého kabinetu.

Minister považuje za správne, že kabinet o návrhu rozhodol pred vládnymi prázdninami, dáva to podľa neho väčšiu možnosť vyjednávať o portfóliu. Dvořák ale myslí, že z taktického hľadiska by možno bolo dobré vyhovieť požiadavke šéfky komisie a ukázať ústretovosť. Priznal tiež, že nemá príliš informácií z rokovaní o portfóliu na pôde EÚ.

Hnutie by nezdvihlo ruku ani pre jedného

Podpredseda a šéf poslaneckého klubu opozičného SPD Radim Fiala uviedol, že jeho hnutie by nezdvihlo ruku ani pre jedného z troch zvažovaných kandidátov. Znamenalo by to podľa neho pokračovanie migrácie, Green Dealu či únijného progresivizmu.

Podľa Fialu by nemalo rozhodovať to, či je niekto muž, alebo žena. Podstatné je, aby v komisii zasadli „kvalitní ľudia“. Hoci by Síkelu do funkcie nevolil, je podľa neho človekom, ktorý má skúsenosti, a z troch zvažovaných mien je najvhodnejším kandidátom.

Dvořák upozornil na to, že zatiaľ nie je známa štruktúra portfólií a jednotlivých komisariátov. Von der Leyenová ešte len predstaví podobu komisie, niektoré portfóliá zaniknú, iné vzniknú. Minister sa domnieva, že Česku by slušelo portfólio týkajúce sa regiónov. Pre zisk takzvaného silného ekonomického portfólia je podľa neho prekážkou to, že sa v Česku neplatí eurom.