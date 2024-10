Takmer polovica Slovákov si myslí, že finančná gramotnosť sa má učiť v škole

Ilustračné foto. Zdroj: pexels.com/Pixabay

Takmer polovica Slovákov považuje za prevenciu pred finančne nezodpovedným správaním výučbu finančnej gramotnosti na základných školách. Nedostatočné vzdelanie v tejto oblasti môže totiž viesť k nesprávnym finančným rozhodnutiam a zadlženiu sa. Vyplýva to z prieskumu inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorý realizovala agentúra AKO v máji 2024 na vzorke 1000 dospelých respondentov.

„Až 48,7 % za najúčinnejšiu prevenciu pred nezodpovedným správaním v podobe dlhovej pasce považuje výučbu finančnej gramotnosti na základných školách. V niektorých základných školách sa vyučuje, v niektorých menej alebo vôbec,“ priblížila spoločnosť. Spresnila, že vzdelávanie v rámci finančnej gramotnosti by sa nemalo na základných školách podceňovať.

Z prieskumu vyplynulo, že necelá tretina Slovákov (31,4 %) sa domnieva, že zadlžovaniu by malo predchádzať aj vzdelávanie od finančných inštitúcií, ktoré by naučili ľudí, ako sa správať pri financiách zodpovedne. Ďalších 27 % respondentov si myslí, že vzdelávať dospelých vo finančnej oblasti by mal štát, štvrtina z nich uviedla rodinu.

„Znamená to, že každý štvrtý respondent hovorí, že rodina je to miesto, kde sa máme naučiť narábať s financiami. Určite možno súhlasiť, že rodina by mala byť platformou, ktorá nás naučí správať sa finančne zodpovedne. Ale aj tu záleží od toho, do akej miery sú rodičia finančne gramotní,“ upozornil riaditeľ spoločnosti Peter Dvornák. Najviac riešení na to, ako predchádzať dlhom, mali podľa prieskumu mladí a vzdelanejší muži s vyšším príjmom. Naopak, menej riešení mali ženy, starší ľudia, menej vzdelaní a osoby s nižšími príjmami.