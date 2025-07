Tajomný miliardár za bitcoinom: Nikto ho nikdy nevidel a pritom je bohatší ako celé Slovensko!

Ilustračné foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Osoba alebo skupina osôb? Nikto nevie. Pravdou však je, že tvorca bitcoinu Satoshi Nakamoto patrí podľa hodnoty svojej kryptopeňaženky medzi najbohatších ľudí na svete. Bitcoiny v jeho držbe by bez problémov ufinancovali slovenský štátny rozpočet na niekoľko rokov.

Patrí medzi najbohatších ľudí planéty a pritom nikto nevie, o koho vlastne ide. Reč je o zakladateľovi najväčšej svetovej kryptomeny Satoshi Nakamotovi, ktorý od vzniku bitcoinu drží viac ako milión mincí a doteraz sa ich nedotkol. Hodnota jeho majetku v bitcoine za roky tak stúpla, že aktuálne by nimi sám vedel financovať niekoľko rokov celý slovenský štátny rozpočet. Dokonca je vyššia ako celý slovenský hrubý domáci produkt.

Suma, ktorú drží vo svojej kryptopeňaženke by ho pritom radila aj medzi najbohatších ľudí planéty vôbec. Lenže medzi miliardármi v rebríčku Forbes ani Bloombergu nefiguruje. Tie totiž kryptomenové peňaženky vo svojom rebríčku nezohľadňujú. Navyše, Nakamoto nikdy nezverejnil svoju identitu. Nikto teda doteraz nevie, komu tieto miliardy v bitcoinoch patria.

Aký je teda majetok tohto záhadného miliardára? Aktuálne sa predpokladá, že na peňaženkách prislúchajúcich Satoshimu Nakamotovi je uložených 1,096 milióna bitcoinov. Ich hodnota najmä v posledných dňoch celkom výrazne stúpla, keďže kryptomena prelomila ďalšie rekordy a dostala sa nad úroveň 120-tisíc dolárov.

Hodnota Nakamotovho majetku v bitcoinoch tak v pondelok prevyšovala 134 miliárd amerických dolárov. Pre predstavu, s takouto sumou by dokázal prefinancovať kompletné výdavky slovenského štátneho rozpočtu na viac ako tri roky. Výdavky nášho štátneho rozpočtu totiž predstavujú v prepočte zhruba 40 miliárd amerických dolárov. Náš hrubý domáci produkt za rok 2023, teda hodnota všetkého, čo sa na Slovensku vyprodukovalo, dosiahol zhruba 132 miliárd dolárov. Teda o čosi menej, ako Nakamoto drží v bitcoinoch.

Satoshi Nakamoto drží v bitcoinoch väčší majetok, ako bol hrubý domáci produkt Slovenska za rok 2023. Foto: intel.arkm.com

Takýto majetok by ho zároveň zaradil medzi najbohatších ľudí celej planéty. V rebríčku Forbes Billionaires by aktuálne obsadil 11. priečku pred Michaelom Dellom zo spoločnosti Dell Technologies a za Sergejom Brinom z Googlu. Hodnota jeho peňaženky je pritom len o zhruba 10 miliárd dolárov nižšia ako celý majetok legendárneho investora Warrena Buffetta, či nedávno najbohatšieho muža planéty Bernarda Arnaulta.

Veľmi podobné by bolo jeho umiestnenie aj v rebríčku Bloomberg Billionaires Index. Obsadil by 12. priečku, tentokrát tesne za spomínaným Michaelom Dellom, ktorému Bloomberg odhaduje o čosi vyšší majetok ako Forbes. Predbehol by však ďalšieho známeho miliardára Billa Gatesa, ktorého by zosadil na 13. pozíciu.

Zvažovali ste niekedy investície do bitcoinu? Áno Nie Odoslať odpoveď

Nakamoto pritom drží s výrazným náskokom viac bitcoinov ako ktokoľvek iný. Ako pripomína web cointelegraph.com s odvolaním na BiTBO, korporácie a správcovia držia necelých 850-tisíc bitcoinov, čo predstavuje 4 percentá z limitovanej ponuky kryptomeny.

Z jednotlivcov majú zaujímavú zásobu bitcoinov napríklad zakladatelia kryptoburzy Gemini, bratia Winklevossovci, v odhadovanom objeme 70-tisíc kusov. Zhruba 30-tisíc bitcoinov vlastní rizikový investor Tim Draper. Kúpiť ich mal na aukcii US Marshals v roku 2014.

Kto je Satoshi Nakamoto?

Faktom však je, že dodnes nie je ani zrejmé, či je Satoshi Nakamoto jedna osoba, ale skupina vývojárov. Každopádne stál za zrodom nie len bitcoinu, ale aj základnej technológie blockchain, ktorá umožňuje bezpečné a transparentné overovanie transakcií na internete bez potreby centrálnej autority.

Nakamoto bol aktívny vo vývoji bitcoinu do polovice roku 2010, kedy postupne odovzdal kontrolu nad projektom ďalším vývojárom a stiahol sa z verejnosti. Odvtedy sa objavilo množstvo špekulácií o jeho skutočnej identite, žiadna ale nebola potvrdená.