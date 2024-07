Systém elektronickej komunikácie uľahčuje mestám a obciam výkon rozhodnutí

Foto: pexels.com/Mikhail Nilov

V roku 2016 bol na Slovensku spustený systém elektronickej komunikácie zameraný na znižovanie byrokratických procesov a časovej náročnosti pri výkone exekučných konaní zo strany miest, obcí a orgánov štátnej správy. Informácie o klientoch, ktoré slúžia na realizáciu rozhodnutí, poskytujú banky prostredníctvom Slovenskej bankovej asociácie (SBA), informovala v utorok asociácia.

„Ide o automatizovanú výmenu zákonom stanovených údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva. Príslušné štátne aj verejné orgány a obce a mestá na Slovensku, ako aj ďalšie oprávnené subjekty tak môžu získať potrebné informácie v krátkom čase bez zbytočnej byrokracie a manuálneho spracovania jednotlivých žiadostí voči bankám,“ priblížila SBA. Okrem bežných exekučných konaní funguje výmena informácií aj v prípadoch výkonu rozhodnutí v správnom konaní a daňových exekučných konaní.

Do projektu sú v súčasnosti aktívne zapojení súdni exekútori, notári, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo spravodlivosti SR, Finančné riaditeľstvo SR a Národný bezpečnostný úrad. Mestá a obce sa môžu do projektu zapojiť od októbra 2019, pričom podľa asociácie túto možnosť využilo zatiaľ 55 z nich. SBA ďalej špecifikovala, že spolupráca so zapojenými subjektami prebieha na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci a technickej podpore, ktoré upravujú práva a povinnosti jednotlivých strán.

„Vďaka dohodnutým jednotným pravidlám pre výmenu štruktúrovaných údajov systém osobitnej elektronickej komunikácie eliminoval pôvodne využívané manuálne, papierové procesy a v plnej miere umožnil ich digitalizáciu. Okrem významného časového zefektívnenia procesu vybavenia požiadaviek bankami tak dochádza k minimalizácii nákladov na strane bankového sektora a aj zapojených subjektov,“ uzavrel Ján Budinský, konateľ spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá je prevádzkovateľom systému.