Svetová banka zvýšila prognózu rastu čínskej ekonomiky na roky 2025 a 2026: Očakáva sa silnejší výkon

Svetová banka (SB) v utorok zlepšila svoj výhľad hospodárskeho rastu Číny v rokoch 2025 a 2026. Vo svojej najnovšej správe o ekonomike východnej Ázie a Tichomoria konštatovala, že región na čele s Čínou rastie rýchlejšie ako väčšina ostatných krajín sveta. Varovala však, že na vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest a udržanie dlhodobého rastu sú potrebné ambiciózne reformy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Svetová banka teraz očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Číny v roku 2025 vzrastie o 4,8 % a v roku 2026 o 4,2 %, čo je viac ako 4 % prognózované v apríli pre oba roky. Nový odhad na tento rok sa blíži k oficiálnemu cieľu Pekingu, ktorým je rast okolo 5 %. Čínsku ekonomiku tento rok podporuje silný export a produkcia spracovateľského priemyslu, uviedla SB. V roku 2026 však očakáva spomalenie dynamiky, keďže dopyt po exporte sa oslabuje a fiškálne stimuly ustupujú v dôsledku rastúceho verejného dlhu.
