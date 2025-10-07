Svetová banka zvýšila odhad rastu čínskej ekonomiky na rok 2025: Čo stojí za optimizmom?

Svetová banka (SB) zvýšila svoju prognózu hospodárskeho rastu Číny v roku 2025 na 4,8 %. Smerom nahor revidovala aj prognózy pre východnú Áziu a tichomorský región, ale znížila svoj odhad hospodárskeho rastu južnej Ázie. Varovala zároveň pred spomalením dynamiky v budúcom roku s odvolaním sa na nízku dôveru spotrebiteľov a podnikov a slabé exportné objednávky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Svetová banka v utorok zverejnila svoj polročný hospodársky výhľad. Najnovšie tak očakáva, že ekonomika Číny v budúcom roku vzrastie o 4,2 %. V apríli pritom predpovedala Pekingu rast o 4 % v tomto aj budúcom roku.
Zvyšok regiónu východnej Ázie a Tichomoria zaznamená v roku 2025 rast o 4,4 %, čo je 0,2 percentuálneho bodu viac ako v aprílovom odhade. SB však potvrdila predikciu pre rok 2026 na úrovni 4,5 %.
Poukázala pritom na obchodné bariéry, zvýšenú neistotu v oblasti globálnej hospodárskej politiky a pomalší rast globálnej ekonomiky. Uviedla pritom, že firmy zaujímajú prístup „vyčkáme a uvidíme“ a odkladajú alebo znižujú kapitálové výdavky.
Globálny hospodársky rast je tento rok pod tlakom v dôsledku nepredvídateľnej obchodnej politiky USA. Ázia, domov kľúčových exportne orientovaných ekonomík, sa dostala do hľadáčika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Údaje zo septembra ukázali, že čínska priemyselná produkcia a maloobchodný predaj zaznamenali najslabší rast za takmer rok, čo naznačuje, že ekonomika je stále ďaleko od silného oživenia.
Analytici očakávajú, že Peking zavedie ďalšie stimuly na odvrátenie spomalenia druhej najväčšej ekonomiky sveta a na podporu vládneho cieľa, ktorým je rast o „približne 5 %“.
Svetová banka zároveň v utorok znížila prognózu hospodárskeho rastu južnej Ázie takmer o percentuálny bod, keďže americké clá voči Indii, najväčšej ekonomike regiónu, negatívne ovplyvňujú celkový výhľad. Vo svojej utorkovej správe predpokladá, že rast južnej Ázie sa v roku 2026 spomalí na 5,8 % zo 6,6 % v tomto roku, čo bude horší výsledok, ako pôvodne odhadovala.
Indii banka predpovedá, že sa jej hrubý domáci produkt vo finančnom roku do konca marca 2026 zvýši o 6,5 %. Prognózu pre nasledujúci fiškálny rok znížila o 0,2 % na 6,3 %.
Trump uvalil clá vo výške 50 % na vývoz z Indie za to, že nakupuje ruskú ropu. Clá sa vzťahujú na viac ako tri štvrtiny tovaru dodávaného do USA, najväčšieho trhu Indie.