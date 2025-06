Svetová banka varuje: Rast globálnej ekonomiky bude v roku 2025 najslabší od krízy 2008

Ilustračné foto: Foto: SITA/AP

Svetová banka (SB) výrazne znížila svoju prognózu globálneho rastu. V dôsledku vyšších ciel a väčšej neistoty svetové hospodárstvo v roku 2025 pravdepodobne porastie len o 2,3 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu menej, ako sa pôvodne očakávalo, oznámila v utorok organizácia vo svojej správe o vyhliadkach svetovej ekonomiky, ktorú uverejňuje dvakrát ročne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Globálny rast bude podľa SB v tomto roku najslabší od recesie z roku 2008. Do roku 2027 by mal svetový hrubý domáci produkt (HDP) vzrásť v priemere len o 2,5 % ročne, čo je najnižšie tempo rastu od 60. rokov minulého storočia. Banka znížila svoje prognózy pre takmer 70 % všetkých ekonomík sveta, vrátane USA, Číny a Európy, ako aj šiestich rozvíjajúcich sa trhov, v porovnaní s odhadmi, ktoré uvádzala ešte začiatkom januára, teda pred nástupom amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie.

Globálny výhľad sa od januára výrazne zhoršil, a to predovšetkým vzhľadom na priemyselne rozvinuté krajiny, ktoré by mali v tomto roku rásť už len o 1,2 % po raste o 1,7 % v roku 2024. To je o pol percentuálneho bodu menej, než sa pôvodne očakávalo. V prípade USA banka v porovnaní s januárom znížila svoju prognózu rastu o 0,9 percentuálneho bodu na 1,4 %.

Rastúce obchodné bariéry, rekordne vysoká neistota a nárast volatility na finančných trhoch podľa SB pravdepodobne negatívne ovplyvnia súkromnú spotrebu, obchod a investície. Prognózu rastu HDP eurozóny v roku 2025 banka znížila z jedného percenta na 0,7 %, pričom ako dôvod uviedla vyššie dovozné clá USA.