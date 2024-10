Svet zaostáva za globálnou dohodou o zvýšení kapacity obnoviteľných zdrojov

Foto: unsplash.com/Markus Spiske

Svet zaostáva pri dosahovaní cieľov globálnej dohody o strojnásobení kapacity obnoviteľnej energie do roku 2030. Ale tento cieľ je možné dosiahnuť, ak vlády prijmú potrebné opatrenia. Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Obnoviteľné zdroje energie by mali do konca desaťročia pokryť takmer polovicu celosvetového dopytu po elektrine, uviedla IEA so sídlom v Paríži vo výročnej správe.Takmer 70 krajín, ktoré predstavujú 80 % celosvetovej kapacity obnoviteľnej energie, dosiahne alebo prekročí svoje súčasné ambície do roku 2030, uvádza správa. Predpokladá však tiež, že celková globálna kapacita dosiahne v roku 2030 len 2,7-násobok úrovne z roku 2022. Klimatický samit OSN COP28 v Dubaji minulý rok pritom stanovil ako cieľ zvýšenie kapacity o trojnásobok.Svet je pripravený pridať viac ako 5500 gigawattov (GW) obnoviteľnej energie medzi rokmi 2024 a 2030 za súčasných politík a trhových podmienok, uviedla agentúra, ktorej členmi sú väčšinou vyspelé krajiny.

Čína sa bude podieľať takmer 60 % na expanzii globálnej kapacity obnoviteľných zdrojov do konca desaťročia.Agentúra predpovedá, že Spojené štáty a Európska únia (EÚ) zdvojnásobia tempo rastu svojich kapacít, zatiaľ čo India zaznamená najrýchlejšie tempo rastu spomedzi veľkých ekonomík.Solárna kapacita bude do roku 2030 tvoriť 80 % globálneho rastu obnoviteľnej energie.

Táto analýza „naznačuje, že splnenie cieľa – teda strojnásobenie kapacity, je možné, ak vlády využijú všetky príležitosti“, uviedla IEA. Krajiny musia zvýšiť svoje ambície v oblasti národne stanovených príspevkov (Nationally Determined Contributions, NDC).Podľa parížskej klimatickej dohody majú jednotlivé štáty vo svojich NDC načrtnúť, ako chcú prispieť ku kolektívnemu úsiliu. IEA sa domnieva, že v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách existuje „veľký nevyužitý potenciál obnoviteľných zdrojov“, ktorý možno realizovať, ak sa zlepší ich politika.

Foto: freepik.com/user6702303

„Vysoké náklady na financovanie znižujú ekonomickú atraktivitu obnoviteľných zdrojov energie vo väčšine rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík. Ďalšie kľúčové výzvy zahŕňajú slabú sieťovú infraštruktúru a nedostatok prehľadu o objemoch aukcií,“ konštatuje správa.IEA dodala, že EÚ a USA by zase mali skrátiť povoľovacie procesy, aby odomkli potenciál, zatiaľ čo Čína by mala riešiť problémy pri integrácii obnoviteľných zdrojov do svojej siete.