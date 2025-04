Svet na hrane veľkej obchodnej vojny: Trumpove kroky pripomínajú scenár z roku 1930, ktorý viedol k pohrome! (foto)

Aktuálne kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa logicky vzbudzujú obavy, na čo sa v najbližších týždňoch, mesiacoch či rokoch pripraviť. Hoci momentálne len ťažko odhadovať, ako sa bude situácia vyvíjať, vždy sa môžeme pozrieť na skúsenosti z minulosti. A jeden až mrazivo negatívny príklad nájdeme priamo v histórii Spojených štátov.

Písal sa rok 1930 a Spojenými štátmi americkými už v tom čase lomcovala silná hospodárska kríza. Ekonomický úpadok sa prehlboval a tým sa zvyšoval aj tlak na domácich výrobcov. Politici vtedy prišli s iniciatívou na ich ochranu pred zahraničnou konkurenciou. Výsledkom bol takzvaný Smoot-Hawleyho colný zákon, ktorým Spojené štáty zvýšili dovozné clá na celú škálu viac ako 20 000 tovarov približne o 20 percent. V niektorých prípadoch sadzby dosiahli dokonca 40 až 60 percent.

Neslávne známy Smoot-Hawleyho colný zákon, formálne nazývaný Colný zákon Spojených štátov z roku 1930, sa pritom pôvodne zameriaval iba na zvýšenie ochrany amerických farmárov, ktorí po prvej svetovej vojne bojovali s nadprodukciou a silnou konkurenciou z Európy. Lobistické skupiny z iných odvetví amerického priemyslu však dosiahli napokon rozšírenie ciel aj na priemyselné výrobky.

Téma ochrany domácich farmárov cez vysoké clá bola jedným z hlavných bodov prezidentskej kampane republikánskeho kandidáta Herberta Hoovera v roku 1928. Po nástupe do úradu ho spomínané lobistické skupiny povzbudili na ďaleko širšie zavádzanie ciel. Nepodarilo sa to však na prvý pokus. Protekcionizmus v USA získal poriadne na sile až po krachu akciového trhu v roku 1929 a spomínaný Smoot-Hawleyho colný zákon napokon prešiel senátom aj kongresom. Hoover zákon napriek nesúhlasnej petícii viac ako tisícky ekonómov podpísal v júni 1930.

Kríza, úpadok, extrémizmus

Čo nastalo potom? Zvýšenie ciel zo strany Spojených štátov viedlo k okamžitej reakcii ostatných krajín a približne 25 štátov odpovedalo zvýšením vlastných ciel na americké tovary. Recipročné clá zavádzali aj najväčší obchodní partneri USA ako Kanada, či veľké európske ekonomiky. Výsledkom bol rapídny pokles medzinárodného obchodu, v rokoch 1929 až 1934 až o dve tretiny. Podľa dostupných údajov sa americký vývoz znížil zo 7 miliárd dolárov v roku 1929 na 2,5 miliardy dolárov v roku 1933 a dovoz klesol v rovnakom období zo 4,4 miliardy dolárov na 1,5 miliardy dolárov.

Tento dramatický pokles medzinárodného obchodu tak narobil vo svetovej ekonomike nalomenej hospodárskou krízou ešte oveľa väčšie problémy. Všeobecne sa vtedajšia obchodná vojna vyvolaná Spojenými štátmi považuje za jeden z hlavných faktorov, ktoré prehĺbili a predĺžili Veľkú hospodársku krízu nielen v USA, ale aj po celom svete. Objavujú sa dokonca aj názory niektorých historikov, že Smoot-Hawleyho zákon a jeho dôsledky na globálnu ekonomiku prispeli k vzostupu politického extrémizmu v Európe v 30. rokoch minulého storočia, čím nepriamo ovplyvnili aj udalosti vedúce k druhej svetovej vojne.

Odklon od tejto výrazne protekcionistickej politiky Spojených štátov znamenal nástup nového amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Ten v roku 1934 presunul právomoc v oblasti colnej politiky do Bieleho domu, čo mu umožnilo priamo rokovať s hlavami ostatných štátov o znižovaní ciel na oboch stranách (z čoho de facto ťaží aj dnes Donald Trump). Nasledovala postupná liberalizácia obchodu ako cesta k hospodárskej obnove po Veľkej hospodárskej kríze.

Lekcia z minulosti

Vidíte nejakú paralelu so súčasnosťou? Obe situácie majú veľa spoločného, ale aj veľa rozdielneho. Hoci motivácia ochrániť domácich producentov a dotiahnuť do USA nových je viac-menej rovnaká, zrejme najväčším rozdielom je samotná hospodárska situácia. V 30. rokoch Spojenými štátmi lomcovala skutočne silná hospodárska kríza, kým pri nástupe Donalda Trumpa americká ekonomika celkom solídne rástla, inflácia sa dostávala pod kontrolu a nezamestnanosť bola nízka. Na druhej strane, svetový obchod je v súčasnosti oveľa viac prepojenejší a preto môžu byť aj dôsledky obchodných vojen o to silnejšie.

V každom prípade to aktuálne vyzerá tak, že tak ako pri amerických clách z roku 1930, bude nasledovať séria recipročných opatrení zo strany ostatných krajín, čo americkej ani svetovej ekonomike rozhodne nepomôže. Otázne je aj to, či sa podarí Trumpovi naplniť svoje avizované ciele a do rozkývanej ekonomiky dotiahne viac výrobcov. Každopádne, lekcia zo Smoot-Hawleyho zákona môže slúžiť ako varovný príklad toho, ako protekcionistická politika môže prehĺbiť hospodárske problémy a viesť k dlhodobým negatívnym následkom.

Na záver už len jedna poznámka. Po Herbertovi Hooverovi, ktorý kontroverzný colný zákon podpísal, sa ďalší republikánsky kandidát dostal na čelo Spojených štátov až po takmer dvoch dekádach.