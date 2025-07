Svet má prvého tenisového miliardára: Jeho manželka je pôvodom zo Slovenska!

Foto: TASR/DPA

Švajčiarska tenisová legenda Roger Federer sa oficiálne zaradil medzi miliardárov. Jeho aktuálny majetok podľa prepočtov Bloomberg Billionaires Index dosahuje 1,3 miliardy amerických dolárov.

Ako informuje web VnExpress, najväčšiu časť z majetku slávneho tenistu tvoria dlhodobé sponzorské zmluvy, ktoré Federer podpisoval počas svojej 24-ročnej profesionálnej kariéry.

Federer sa tak zaradil medzi malú skupinu športovcov, ktorých majetok presahuje miliardu dolárov. Spolu s ním na tomto prestížnom zozname figurujú napríklad basketbalová ikona Michael Jordan (3,5 miliardy dolárov) či golfová hviezda Tiger Woods (1,36 miliardy dolárov).

Hoci Bloomberg odhaduje Federerov majetok na 1,3 miliardy, podľa nemenovaných zdrojov z jeho okolia má švajčiarsky tenista výrazne viac. Do výpočtu boli zahrnuté nielen jeho športové zárobky, ale aj investície a zisk z reklám, pričom analytici brali do úvahy aj švajčiarske daňové zaťaženie a vývoj na finančných trhoch.

Majetok aj vďaka luxusným značkám a výhodným investíciám

Federer sa počas kariéry stal tvárou popredných značiek ako Rolex, Lindt či banky Credit Suisse (dnes UBS Group AG). Okrem toho rozvíjal aj vlastné investície. Už v roku 2013 spoluzaložil manažérsku firmu Team8 a investičnú spoločnosť Format A AG, ktorá okrem iného spravuje aj jeho charitatívnu nadáciu.

Vedeli ste, že manželkou tenistu Rogera Federera je Slovenka? Áno Nie Odoslať odpoveď

Jednou z najvýnosnejších investícií v jeho portfóliu je podiel vo švajčiarskej značke športovej obuvi On. Značka, ktorú v roku 2010 založili traja športovci, prerazila na trhu s prémiovými bežeckými topánkami so špeciálnou podrážkou. Federerov záujem o značku údajne vznikol po tom, čo jeho manželka Miroslava kúpila ich tenisky. Dnes má spoločnosť On hodnotu takmer 17 miliárd dolárov a Federerov podiel predstavuje najmenej 500 miliónov dolárov.

Podľa športových expertov patrí Federer medzi najatraktívnejších športovcov pre značky aj vďaka svojej bezškandálovej povesti a profesionálnemu vystupovaniu. „Federer je úplne bez škandálov. Nikdy nepovie nič nevhodné. Z pohľadu marketingu patrí k najväčším hviezdam tenisového sveta,“ uviedol analytik Bob Dorfman.

Roger Federer s manželkou Mirkou. Foto: instagram.com/rogerfederer

Legenda s dvadsiatimi grandslamovými titulmi

Roger Federer je považovaný za jedného z najväčších tenisových hráčov všetkých čias. Počas viac ako dvoch dekád na okruhu ATP vyhral 20 grandslamových titulov a dlhé roky bol držiteľom rekordu v počte triumfov na najprestížnejších turnajoch. Obdobie medzi rokmi 2003 až 2010 sa považuje za jeho zlatú éru, keď získal 16 grandslamov a ovládal svetový tenis.

V roku 2009 si za manželku vzal Miroslavu Vavrincovú, s ktorou tvorí pár už od roku 2000. Ide o bývalú švajčiarsku profesionálnu tenistku slovenského pôvodu, ktorá sa narodila v Bojniciach a po svadbe prijala Federerovo priezvisko. Svoju kariéru ukončila predčasne kvôli zraneniu a odvtedy pôsobila ako Federerova manažérka. Majú spolu štyri deti – dvojičky dievčat a dvojičky chlapcov.

Dnes už síce Roger Federer profesionálne nehrá, ale jeho vplyv na športový aj biznisový svet je stále výrazný. Zároveň je tak dôkazom, že aj tenisový kurt môže byť odrazovým mostíkom medzi miliardárov.