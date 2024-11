Svet má problém s nedostatkom detí: Dve európske krajiny to chcú riešiť po svojom! Majú šancu na úspech?

Foto: unsplash.com/saeed karimi

V posledných rokoch klesá pôrodnosť takmer na celom svete. Nedostatok detí trápi predovšetkým vyspelé a rozvinuté krajiny, ktoré sa snažia urobiť maximum pre to, aby tento trend zvrátili. Zavádzajú preto celý rad výhod.

Pôrodnosť klesá v celom rozvinutom svete od 60. rokov 20. storočia. Európu ale pokles zasiahol viac, ako by sa očakávalo. Ako uvádza The Wall Street Journal, celková populácia Európy sa počas pandémie zmenšila a podľa štatistík OSN sa do roku 2050 zmenší približne o 40 miliónov.

Zvrátenie poklesu pôrodnosti sa stalo národnou prioritou vlád na celom svete vrátane Číny a Ruska, kde Vladimir Putin vyhlásil rok 2024 za „rok rodiny“. V USA sa zaviazali prehodnotiť rodinnú politiku obaja prezidentskí kandidáti Kamala Harris aj víťaz volieb Donald Trump.

Európa a ďalšie ázijské ekonomiky s demografickými problémami, ako napríklad Južná Kórea a Singapur, sa už celú generáciu bránia demografickej vlne štedrými rodičovskými dávkami. Napriek tomu klesajúca pôrodnosť pretrváva takmer vo všetkých vekových skupinách, s rôznymi príjmami a úrovňami vzdelania. Tí, ktorí majú veľa detí, často hovoria, že by ich mali aj bez dávok. Tí, ktorí ich nemajú, hovoria, že dávky nemajú dostatočný význam.

Dve európske krajiny vyčnievajú z davu

Dve európske krajiny venujú rodinám viac prostriedkov ako takmer všetky ostatné národy – Maďarsko a Nórsko. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Maďarsko aj Nórsko vynakladajú viac ako 3 % HDP na rôzne prístupy k podpore rodín. To je viac, ako vynakladajú na svoje armády.

Napriek ich programom je v krajinách miera plodnosti 1,5 a 1,4 dieťaťa na každú ženu, čo je hlboko pod mierou reprodukcie 2,1, ktorá je potrebná na udržanie stabilnej populácie. Miera plodnosti v USA je napríklad 1,6 a na Slovensku taktiež 1,6. Demografi sa domnievajú, že neochota mať deti je skôr zásadným kultúrnym posunom než čisto finančným dôvodom.

Maďarský model

Maďarsko uvádza, že v posledných rokoch jeho výdavky na politiky pre rodiny presiahli 5 % HDP. Vláda uvádza, že maďarský program dotovaných pôžičiek na bývanie pomohol takmer 250-tisíc rodinám kúpiť alebo zmodernizovať svoje bývanie. Podpora plodenia detí, známa ako pronatalizmus, je kľúčovým pilierom širšieho populistického programu premiéra Viktora Orbána.

Maďarsko je mimoriadne štedré k rodinám, ktoré majú viac detí alebo ktoré rodia v mladšom veku. Napríklad rodiny, ktoré sa zaviažu, že budú mať tri a viac detí, môžu získať dotované pôžičky vo výške viac ako 140-tisíc eur. Medzi ďalšie výhody patrí doživotné oslobodenie od platenia daní z príjmov fyzických osôb pre matky so štyrmi a viac deťmi a až sedem dní dovolenky ročne navyše pre oboch rodičov.

Orbán vykresľuje rodenie detí v rámci tzv. tradičného modelu rodiny ako národnú povinnosť, ako aj ako alternatívu k imigrácii na zvýšenie počtu obyvateľov. Príspevky na výchovu detí sú v Maďarsku väčšinou vyhradené pre manželské, heterosexuálne páry strednej triedy. Páry, ktoré sa rozvedú, strácajú dotované úrokové sadzby a v niektorých prípadoch musia podporu vrátiť.

Kritici maďarskej rodinnej politiky tvrdia, že tieto peniaze sú zbytočne vynaložené na ľudí, ktorí by aj tak mali veľké rodiny. Vláda bola tiež kritizovaná za vylúčenie skupín, ako sú menšinové rómske obyvateľstvo a chudobnejší Maďari. Na získanie mnohých stimulov sa vyžadujú bankové účty, úverová história a stála zamestnanosť.

Nórsky model

Nórsko už desaťročia podporuje pôrodnosť štedrou rodičovskou dovolenkou a dotovanou starostlivosťou o deti. Novopečení rodičia v Nórsku môžu čerpať takmer rok plne platenej dovolenky alebo približne 14 mesiacov s 80 % platom. Viac ako tri mesiace sú vyhradené pre otcov, aby sa podporila rovnocennejšia starostlivosť. Matky tiež majú právo vziať si v práci aspoň hodinu na dojčenie alebo odsávanie mlieka.

Cieľom vlády nemá byť výslovná podpora ľudí, aby mali viac detí, ale skôr uľahčenie ženám zosúladiť kariéru a deti. Nórsko neobmedzuje dávky pre slobodných rodičov alebo páry rovnakého pohlavia.

Čo sa týka Slovenska, vláda podporuje rodiny s deťmi prostredníctvom príspevku pri narodení dieťaťa, prídavkami na dieťa či rodičovským príspevkom. Tehotné ženy zase majú nárok na dávku tehotenské.