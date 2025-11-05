Švédska centrálna banka ponecháva úroky nezmenené: Čo to znamená pre ekonomiku a infláciu?

Švédska centrálna banka (Riskbank) ponechala v stredu svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni, keďže výhľad inflácie a hospodárskej aktivity zostal celkovo stabilizovaný. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Výkonná rada centrálnej banky sa rozhodla ponechať úrokovú sadzbu na úrovni 1,75 % po tom, čo ju v septembri znížila o štvrť percentuálneho bodu. Od začiatku uvoľňovania menovej politiky v máji 2024 banka základnú sadzbu znížila celkovo o 200 bázických bodov. „Očakáva sa, že úroková sadzba zostane na tejto úrovni ešte nejaký čas,“ uviedla banka vo vyhlásení. Súčasné nastavenie menovej politiky podľa nej pomôže posilniť hospodársku aktivitu a stabilizovať infláciu v strednodobom horizonte.