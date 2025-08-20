Švédska centrálna banka ponechala úroky bezo zmeny: Kedy príde ďalšie zníženie sadzieb?

Švédska centrálna banka ponechala v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, napriek miernemu posilneniu inflácie. Opäť však oznámila, že na nasledujúcich zasadnutiach by mala pristúpiť k zníženiu sadzby. Informovala o tom agentúra Bloomberg.
Švédska centrálna banka Riksbank na stredajšom zasadnutí ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 2 %, na ktorú ju znížila v júni. Sadzba tak zostáva na najnižšej úrovni za viac než dva roky. Rozhodnutie je zároveň v súlade s očakávaniami takmer dvadsiatky analytikov oslovených agentúrou Bloomberg.
„Aj keď vývoj inflácie a ekonomickej aktivity sa počas leta mierne odchýlil od našich júnových prognóz, menová rada zhodnotila, že výhľad zostáva zväčša rovnaký,“ uviedla Riksbank v oficiálnom oznámení po rozhodnutí o ponechaní kľúčovej úrokovej sadzby na pôvodnej úrovni. „Takže stále tu existuje určitá pravdepodobnosť, že tento rok ešte pristúpime k redukcii úrokovej sadzby, v súlade s našou júnovou prognózou,“ dodala.
Kedy tak Riksbank urobí nie je isté, pričom analytici sa v termíne delia na dve zhruba rovnaké skupiny. Jedna je presvedčená, že inflácia sa zmierni a Riksbank zníži úrokovú sadzbu už na nasledujúcom zasadnutí, druhá skupina analytikov však predpokladá, že banka ešte počká a k redukcii sadzby príde až neskôr.