Švajčiarski podnikatelia žiadajú Trumpa o zníženie ciel: Clá už brzdia ekonomiku krajiny

Poprední švajčiarski podnikatelia sa stretli s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby ho upozornili na daň, ktorú si vysoké clá v USA vyberajú od ich firiem. Oznámila to v stredu švajčiarska vláda. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Trump v auguste šokoval Švajčiarsko, keď oznámil, že zavádza clá vo výške 39 % na dovoz tovaru z tejto krajiny. Ide o jednu z jeho najvyšších colných sadzieb. Odvtedy sa bohatá alpská krajina snaží dosiahnuť lepšiu colnú dohodu a medzitým znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu pre rok 2026, keďže clá zasiahli export.
V utorok (4. 11.) Trump na svojej platforme Truth Social uviedol, že sa stretol s „vysokopostavenými predstaviteľmi Švajčiarska“ a prediskutovali „mnohé témy vrátane obchodu a obchodnej nerovnováhy“. Dodal, že v rokovaniach so švajčiarskymi lídrami bude pokračovať americký obchodný zástupca Jamieson Greer.
Švajčiarska vláda pre AFP uviedla, že stretnutie sa uskutočnilo na základe „súkromnej iniciatívy“. Vo vyhlásení dodala, že „bola informovaná, že niekoľko švajčiarskych popredných podnikateľov požiadalo o stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a dosiahlo ho“. A hoci Švajčiarsky štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) pomohol s prípravou stretnutia, uskutočnilo sa nezávisle od vlády.
Švajčiarska vláda odmietla uviesť, ktorí podnikatelia sa na stretnutí zúčastnili. Privítala ich iniciatívu, ale zdôraznila, že „federálna rada je v zásade zodpovedná za rokovania s príslušnými orgánmi v USA“.
Švajčiarsky minister hospodárstva Guy Parmelin dodal, že „je v pravidelnom kontakte s príslušnými orgánmi a predstaviteľmi USA“ vrátane Greera a vláda „je naďalej pevne odhodlaná zlepšiť colnú situáciu so Spojenými štátmi“.