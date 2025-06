Švajčiarska vláda plánuje prísnejšie kapitálové požiadavky pre UBS: O čo môže banka prísť?

Foto: freepik.com/raxpixel.com

Švajčiarska vláda navrhuje nové sprísnenie kapitálových pravidiel pre bankový gigant UBS po jeho prevzatí konkurenčného finančného inštitútu Credit Suisse. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Reuters.

Kľúčovým návrhom, na ktorý sa UBS bude musieť pripraviť do šiestich až ôsmich rokov po tom, ako vstúpi do platnosti, je predpis, že musí plne kapitalizovať svoje zahraničné divízie. To by znamenalo, že by musela zvýšiť základný kapitál o 26 miliárd USD (22,79 miliardy eur) a obmedziť spätný nákup akcií.

UBS bojuje s rizikom sprísnenia kapitálových pravidiel, odkedy získala druhú najväčšiu banku v krajine za výhodnú cenu po rokoch strategických chýb, zlého riadenia a škandálov Credit Suisse.

Švajčiarske regulačné orgány tvrdia, že pre UBS sú potrebné prísnejšie kapitálové požiadavky z dôvodu ochrany domácej ekonomiky a finančného systému. Bilančná suma banky totiž v roku 2023 presiahla 1,7 bilióna USD, čo je približne dvojnásobok predpokladaného ekonomického výkonu Švajčiarska v minulom roku.

UBS zasa trvá na tom, že nie je „príliš veľká na krach“ a že dodatočné kapitálové požiadavky negatívne ovplyvnia konkurencieschopnosť banky.

Jadrom sporu sú obavy týkajúce sa schopnosti UBS pokryť prípadné straty svojich zahraničných divízií. Zatiaľ má povinnosť kryť 60 % ich kapitálu.