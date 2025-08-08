Švajčiarska spotrebiteľská dôvera v júli nečakane klesla: Odborníci očakávali lepší výsledok

Švajčiarskym spotrebiteľom sa v júli 2025 zhoršila nálada a ich dôvera klesla, prvýkrát za tri mesiace. Ukázal to v piatok prieskum Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Presnejšie, index spotrebiteľskej dôvery sa v júli 2025 znížil na -32,8 bodu z -32 bodov v júni a z -32,4 bodu v rovnakom mesiaci roka 2024.

To je horší výsledok než -30 bodov, ktoré očakávali analytici, keďže názory domácností na výhľad ekonomiky sa prudko zhoršili a príslušný čiastkový index klesol na -36,4 z -16 bodov.

Hodnotenie osobnej finančnej situácie sa však zlepšilo, pričom index minulej finančnej situácie sa zvýšil na -40,6 z -52,3 bodu, zatiaľ čo index očakávania, týkajúci sa budúcich financií, vzrástol na -27,9 z -31,3 bodu.

Švajčiarski spotrebitelia boli tiež o niečo pozitívnejší, pokiaľ ide o väčšie nákupy, pričom tento subindex sa zvýšil na -26,1 z -30,1 bodu.

