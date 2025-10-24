Švajčiarska prezidentka čelí tlaku po Trumpových clách: Dohoda s USA je stále neistá

Švajčiarska prezidentka Karin Keller-Sutterová odmietla odpovedať na otázku, či by jej krajina mohla tento rok dosiahnuť dohodu o clách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
„Nie je možné predpovedať,“ povedala Keller-Sutterová v rozhovore pre noviny Tages-Anzeiger, ktorý bol uverejnený v piatok. „Všetko závisí od toho, či americký prezident dá zelenú alebo nie.“
Trump po telefonáte s Keller-Sutterovou, ktorý sa uskutočnil koncom júla, uvalil v auguste na Švajčiarsko clá vo výške 39 %. Odôvodnil to veľkým obchodným deficitom USA s alpskou krajinou.
Keller-Sutterová si za to vyslúžila doma kritiku. A Trump sa neskôr verejne sťažoval, že „nechcela počúvať“ jeho obavy týkajúce sa deficitu USA.
Švajčiarska vláda odvtedy pracuje na dosiahnutí lepšej colnej dohody s Trumpom a predložila Washingtonu balík investičných záväzkov a návrhov zameraných na zníženie obchodného deficitu USA.
Keller-Sutterová, ktorej funkčné obdobie vyprší koncom roka 2025, uviedla, že švajčiarski predstavitelia pokračujú v rokovaniach s USA o clách.
Poznamenala, že hoci americké clá ovplyvňujú menej ako 10 % všetkého švajčiarskeho vývozu tovarov, niektoré oblasti tvrdo zasiahli.
A dodala, že švajčiarski výrobcovia strojov sú teraz pod tlakom aj pre ďalšie problémy, ako je napríklad ekonomická slabosť v susednom Nemecku.