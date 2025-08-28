Švajčiarska ekonomika rastie pomaly: SECO znížil prognózu na rok 2025 aj 2026

Pohľad na Ženevu. Foto: pixabay.com/ChiemSeherin
Pohľad na Ženevu. Foto: pixabay.com/ChiemSeherin
autor logo


TASR

Švajčiarska ekonomika si udržala v 2. kvartáli rast, tempo rastu však bolo minimálne a iba tesne sa vyhla stagnácii. Oznámil to vo štvrtok Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO), ktorý zverejnil spresnené údaje. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli rast dosiahol 0,7 %. SECO tak potvrdil predbežný odhad spred dvoch týždňov. Zároveň upozornil, že pre vysoké dovozné clá, ktoré na švajčiarske produkty uvalila americká vláda, zhoršil vyhliadky rastu na tento aj budúci rok.

Trendujúce články

Za výrazným spomalením tempa rastu je najmä slabá aktivita v priemysle a pokles exportu. V raste ekonomiku udržal sektor služieb, uviedol SECO.

Spomalenie rastu zaznamenala ekonomika aj na medziročnej báze. Rast dosiahol 1,6 % oproti 2 % v 1. kvartáli.

Švajčiarske hospodárstvo čakajú podľa analytikov náročné časy, keďže Švajčiarsko patrí medzi krajiny, na ktoré prezident USA Donald Trump uvalil jedny z najvyšších dovozných ciel. Rast ekonomiky tak bude slabší, než sa pôvodne čakalo, najmä v roku 2026.

SECO uviedol, že opätovne zhoršil vyhliadky vývoja ekonomiky na tento aj budúci rok. Hospodárstvo krajiny by tento rok malo vzrásť o 1,2 %, pričom v júni ešte očakával rast o 1,3 %. Na porovnanie, v marci počítal SECO s tohtoročným rastom ekonomiky na úrovni 1,4 %.

Ešte výraznejšie revidoval SECO hospodársky výhľad na budúci rok. V marci počítal s rastom o 1,6 %, v júni očakával, že dosiahne 1,2 % a najnovšie ho zredukoval na 0,8 %.

Viac o téme: dovozné clá , ekonomika , export , HDP , hospodársky rast , SECO , Švajčiarsko , svetová ekonomika , Trumpove clá

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy