Švajčiarska centrálna banka prekvapila rekordným ziskom: Zlaté rezervy jej priniesli miliardy

Švajčiarska centrálna banka (SNB) oznámila za 3. štvrťrok prudký rast zisku, keď výsledky banky výrazne podporil rast hodnoty jej zlatých rezerv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
SNB koncom týždňa uviedla, že v období od júla do konca septembra dosiahla zisk 27,93 miliardy švajčiarskych frankov (30,07 miliardy eur). To je výrazný rast v porovnaní so ziskom za 3. štvrťrok minulého roka, ktorý dosiahol 5,67 miliardy CHF.
Za prudkým rastom zisku je do veľkej miery vývoj ceny zlata. Tá sa za posledný rok zvýšila o 53 %, keď sa investori začali viac orientovať na aktíva známe ako bezpečný prístav, ktoré sú populárne v časoch zvýšenej neistoty a otrasov na trhu. K nim patrí aj zlato.
Hodnota zlata v držbe SNB vzrástla za 3. kvartál medziročne o rekordných 14,33 miliardy CHF, zatiaľ čo pred rokom predstavoval zisk banky z držby zlata 4,41 miliardy CHF. Prínos drahého kovu bol tak mimoriadny. Podľa výpočtov švajčiarskej banky UBS totiž za posledných 10 rokov predstavoval kvartálny zisk centrálnej banky z držby zlata v priemere menej než 2 miliardy CHF.
SNB zároveň dodala, že zisk dosiahla aj z pozícii v cudzej mene. Tento zisk predstavoval 13,63 miliardy CHF.
Kľúčová však bola držba zlata a rast jeho ceny. Ekonóm z UBS Florian Germanier uviedol, že taký vysoký zisk zo zlata je pre SNB veľmi nezvyčajný, odráža to však extrémny rast ceny drahého kovu od začiatku tohto roka.