Švajčiarska centrálna banka masívne zasiahla: Nákupy cudzích mien prudko rástli po Trumpových clách

Švajčiarska centrálna banka (SNB) v druhom štvrťroku zvýšila nákupy cudzích mien. Reagovala tým na tlak na zhodnocovanie švajčiarskeho franku po tom, čo americký prezident Donald Trump v apríli oznámil clá na dovoz do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nákupy cudzích mien v hodnote 5,06 miliardy CHF (5,41 miliardy eur) v období od apríla do júla predstavujú najrozsiahlejšie štvrťročné intervencie centrálnej banky na devízových trhoch za viac ako tri roky. V apríli frank vzrástol o 7 % voči americkému doláru a o 2,2 % voči euru, keďže neistota vyvolaná colnou politikou USA zatlačila na dolár a podporila dopyt po bezpečných menách.
Výrazné zhodnotenie franku zlacňuje dovozy, čo môže komplikovať dosiahnutie cieľov národnej banky, ktorá sa v záujme cenovej stability snaží udržať ročnú mieru inflácie v rozpätí 0 % až 2 %. Zvýšená aktivita SNB na devízových trhoch v druhom štvrťroku kontrastovala s malými nákupmi v celkovej hodnote 1,26 miliardy CHF za predchádzajúcich päť štvrťrokov. Guvernér SNB Martin Schlegel minulý týždeň uviedol, že banka bude v prípade potreby naďalej využívať všetky dostupné nástroje vrátane menových intervencií v záujme dosiahnutia svojho inflačného cieľa.