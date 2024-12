Suma na zánik daňovej pohľadávky rozhodnutím správcu dane sa nezvýši

Aktualizované Budova Národnej rady Slovenskej republiky. Foto: TASR

Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok odmietlo návrh opozičných poslankýň Jany Hanuliakovej a Dariny Luščíkovej (obe PS) na zvýšenie sumy, do ktorej môže správca dane rozhodnúť o zániku daňovej pohľadávky. Tá je v súčasnosti 20 eur a podľa návrhu sa mala zdvojnásobiť. Novelizáciu zákona o správe daní odôvodnili poslankyne zvýšením hospodárnosti spravovania a zjednodušením zániku daňových nedoplatkov s nízkou nominálnou hodnotou.

Pri nízkej nominálnej hodnote nedoplatkov sú náklady na ich vymáhanie vyššie ako suma tohto nedoplatku. Daňový nedoplatok zo zákona zaniká po 20 rokoch, avšak počas tohto obdobia je nevyhnutné ho inventarizovať a vykonať kroky potrebné na jeho vymáhanie. Suma 20 eur nebola zmenená od roku 2009. „Vzhľadom na uvedené je potrebné zmenou právnej úpravy reagovať na potrebu zjednodušenia zániku nedoplatkov v praxi a tiež mieru inflácie, ktorej už spomínaná suma 20 eur v súčasnosti nezodpovedá,“ argumentovali predkladateľky.

Poslanci odmietli zaviesť pre ženy dva dni voľna pri spontánnom potrate

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odmietli návrh na zavedenie dvoch dní voľna pre ženy pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu. Tento nárok sa mal rozšíriť aj na partnera ženy alebo inú osobu, ktorá je s ňou v rodinnom vzťahu. Návrh novely Zákonníka práce do parlamentu predložili opozičné poslankyne Lucia Plaváková a Simona Petrík (obidve PS). „Cieľom zákona je prispieť k lepšiemu spracovaniu zažitého spontánneho potratu či narodenia mŕtveho plodu a prispieť k minimalizácii negatívnych dopadov na reprodukčné zdravie žien a rozhodnutia týkajúce sa ďalšieho otehotnenia,“ uviedli predkladateľky v dôvodovej správe.

Doplnili, že v roku 2022 bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) u žien s trvalým pobytom na Slovensku evidovaných 5077 spontánnych potratov. Najviac ich mali ženy vo veku 25 až 29 rokov, nasleduje veková skupina od 30 do 34 rokov. Predkladateľky spresnili, že ženy by mali mať nárok po spontánnom potrate na dočasnú práceneschopnosť (PN), ten im však nie vždy vzniká. „Od ženy, ktorá práve prišla o plod, nemôžeme žiadať, aby si počas tohto psychicky náročného obdobia plnila povinnosti PN, teda zabezpečenia príslušných tlačív alebo dodržiavania liečebného režimu v mieste bydliska. Voľno pri spontánnom potrate by nemalo podliehať žiadnym obdobným podmienkam,“ uviedli.

Zároveň upozornili, že o dočasnú PN v súčasnosti nemôže požiadať partner ženy ani iná blízka osoba, preto by sa malo zavedenie voľna pri spontánnom potrate rozšíriť aj pre druhú osobu. Priblížili, že žene nepatrí toto voľno v prípade, ak už jej vznikol nárok na materskú dovolenku v dĺžke 14 týždňov, ktorá pokrýva aj účel navrhovaného nároku na voľno. „Nami predkladaný návrh zavádza dva dni voľna iba v prípadoch, ktoré úprava materskej dovolenky nepokrýva. Zároveň však aj v týchto prípadoch umožňuje čerpať voľno partnerovi, pričom pri súčasnej úprave nemá pri narodení mŕtveho plodu žiadny nárok na voľno,“ uzavreli.

Poslanci odmietli návrh na zvýšenie príjmu obcí za vydobyté nerasty

Príjmy obcí z poplatku za vydobyté nerasty sa nezvýšia. Navrhovali to opoziční poslanci Progresívneho Slovenska (PS) v novele zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania. Poplatok predstavuje podľa predkladateľov najvyššiu položku z výnosov z dobývania nerastov, pričom je primárnym zdrojom pre štátny Environmentálny fond (Envirofond), ktorým sa financuje široké spektrum environmentálnych projektov na celonárodnej úrovni. To však nezohľadňuje priame dopady ťažby v konkrétnych lokalitách, v ktorých obce zväčša nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na zmiernenie priamych a nepriamych negatívnych vplyvov ťažby na životné prostredie a na kvalitu života obyvateľov.

Navrhnutou zmenou malo dôjsť k zvýšeniu príjmov obcí z úhrady za vydobyté nerasty. „Použitie takto získaných finančných prostriedkov za vydobyté nerasty zo strany obce sa navrhuje účelovo viazať na zlepšovanie stavu životného prostredia, čím sa zabezpečí ich použitie priamo v lokalitách, ktoré čelia negatívnym vplyvom v dôsledku ťažby. Navrhovaná úprava odráža potrebu spravodlivejšieho prerozdelenia finančných zdrojov a podpory komunít, ktoré sú priamo ovplyvnené činnosťou spojenou s ťažbou nerastov,“ priblížili predkladatelia v dôvodovej správe.

Dodatočné príjmy by podľa nich obciam umožnili realizovať projekty zamerané na zlepšovanie životného prostredia a kvality života miestnych obyvateľov, čo by mohlo okrem iného pozitívne ovplyvniť vzťahy medzi priemyslom a miestnou komunitou. Aktuálne prostriedky Envirofondu sú na tieto účely prístupné iba obmedzene a neprihliadajú na lokálne environmentálne potreby, doplnili opoziční poslanci. Výpadok Envirofondu v prípade prijatia zmeny vyčíslili na približne dva milióny eur, čo predstavovalo relatívne malú časť celkových príjmov fondu.

Poslanci odmietli návrh KDH na reguláciu reklamy hazardných hier

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o reklame opozičného poslanca Mariána Čaučíka (KDH). Právna úprava sa týkala regulácie reklamy hazardných hier, pričom návrh obmedzoval vysielanie takejto reklamy v televíziách a rádiách v čase od 6.00 do 22.00 h. Poslanec v predloženom materiáli upozornil na fakt, že v aktuálnom zákone o reklame úplne chýba regulácia reklamy hazardných hier.

„Vediac o rizikách vzniku hráčskych závislostí, ktoré sú podložené mnohými štúdiami z celého sveta, považujeme za eminentne dôležité nepodnecovať takýmto neprimeraným spôsobom najmä mladú generáciu k začatiu stávkovania a hrania hazardných hier,“ uviedol v súvislosti s reklamou na stávkovanie, ktorá bola vysielaná počas tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Poukázal tiež na to, že v súčasnosti je podobne ako v jeho návrhu regulovaná reklama na iné spoločensky senzitívne výrobky. Ide napríklad o lieky, tabak, alkohol, zbrane, strelivo a dojčenské prípravky.

Poslanci nepodporili znovuzavedenie domovov pre osamelých rodičov

Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v utorok do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnych službách. Opoziční zákonodarcovia Andrea Turčanová a Branislav Škripek (obaja KDH) v ňom navrhovali obnoviť poskytovanie sociálnej služby v podobe domovov pre osamelých rodičov. Cieľom bolo pomôcť osobám v sociálnej núdzi, a to najmä osamelým rodičom a ženám, ktoré z dôvodu tehotenstva stratili bývanie alebo sú v ohrození straty bývania. „V predkladanom návrhu zákona sa opäť zaraďuje medzi služby krízovej intervencie aj sociálna služba poskytovaná prostredníctvom domovov pre osamelých rodičov.

Tieto domovy, ktoré boli súčasťou zákona do roku 2008, po ich vypustení zo zákona stratili financovanie a mnohé zanikli,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe. Doplnili, že osamelí rodičia stratili možnosť byť umiestnení v zariadeniach na pomoc v sociálnej núdzi a z tohto dôvodu boli pridelení do zariadení núdzového bývania alebo útulkov, ktoré sú určené pre iné skupiny ľudí. Osamelí rodičia patria podľa nich medzi najohrozenejšiu skupinu z hľadiska chudoby a sociálneho vylúčenia, pričom znovuzavedenie domovov by im mohlo poskytnúť útočisko a pomôcť v ťažkej životnej situácii. Opoziční poslanci navrhli, aby financovanie domovov pre osamelých rodičov prebral štát, konkrétne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Alternatívnym riešením môže byť podľa nich financovanie zo strany samospráv.

Dvojité platenie preddavkov na daň doma aj v zahraničí sa nezakáže

Podnikateľom, ktorí okrem SR pôsobia aj v inom štáte Európskej únie (EÚ) a platia tam aj preddavky na daň z príjmu, sa nezrušia daňové preddavky na Slovensku. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov opozičného poslanca Jozefa Hajka (KDH). Predkladateľ upozornil, že podľa aktuálnej právnej úpravy môže daňový úrad vyrubiť platenie preddavkov na daň z príjmu daňovníkovi zo Slovenska, ktorý podniká aj v inom členskom štáte EÚ a platí tam preddavky na daň. V praxi sa potom stáva, že tento daňovník platí preddavky vypočítané z tej istej dane dvakrát.

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť zákaz vyrubovania preddavkov na daň z príjmu daňovníkov z tej istej dane dvakrát, teda v SR i v ďalšom státe EÚ. Preddavky na daň budú môcť byť vyrubené z tej istej dane len raz,“ priblížil Hajko. Návrh by mal podľa neho pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a na služby verejnej správy a zároveň žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. S tým však nesúhlasí Ministerstvo financií (MF) SR. V stanovisku k návrhu upozornilo, že takouto úpravou by sa zakázalo vyrubovanie daňových preddavkov nielen z príjmov dosahovaných v zahraničí, ale aj z tých dosahovaných na území SR. Platenie daňových preddavkov pritom zabezpečuje priebežné plnenie príjmov štátneho rozpočtu, ktoré sú potrebné na financovanie výdavkov štátu aj na prerozdelenie dane samosprávam.

Poberatelia dávok v núdzi budú naďalej platiť poplatky za občiansky preukaz

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi budú naďalej platiť správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu. Oslobodenie od tejto povinnosti navrhovali opoziční poslanci SaS v návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania. „Návrh zákona reaguje na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu nízkopríjmových skupín obyvateľstva a rastúcu výšku správnych poplatkov. Medzi nízkopríjmové skupiny obyvateľstva patria aj poberatelia dávky v hmotnej núdzi. V súčasnosti tieto osoby od platby správneho poplatku za vybavenie občianskeho preukazu oslobodené nie sú a tým pádom aj tento úkon predstavuje náklad v ich rozpočte,“ priblížili predkladatelia v dôvodovej správe.

Zároveň zdôraznili, že bez platného občianskeho preukazu sa znižujú šance nízkopríjmových skupín obyvateľstva na úspešné zapojenie sa na trh práce, sťažuje sa ich prístup k sociálnym či verejným službám a klesajú šance na zvýšenie životnej úrovne. „Pre lepšiu ilustráciu uvádzame príklad jednotlivca, ktorý mesačne poberá dávku v hmotnej núdzi v hodnote 84,90 eur, správny poplatok za vybavenie občianskeho preukazu sa pohybuje v rozmedzí 7 až 25 eur v závislosti od dôvodu, prečo k vybaveniu nového občianskeho preukazu dochádza. Ako predkladatelia novely zákona máme za to, že vzhľadom na nízke príjmy poberateľov dávok v hmotnej núdzi, či už jednotlivcov alebo domácnosti, by bolo správne znížiť náklady týchto ľudí na správne poplatky za vydanie nového občianskeho preukazu,“ vyčíslili opoziční poslanci.

K rozšíreniu výnimky pre maloobchodný predaj počas sviatkov nedôjde

Výnimka na maloobchodný predaj počas dní pracovného pokoja a sviatkov sa nerozšíri. Predaj mal byť počas týchto dní umožnený aj predajniam, ktorých plocha nepresahuje 200 štvorcových metrov (m2), zákaz sa nemal vzťahovať ani na predaj kvetov. Navrhoval to opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) v novele Zákonníka práce, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania. Novela mala podľa predkladateľa prispieť k podpore podnikateľského prostredia tým, že by v predajniach s prevádzkovou plochou do 200 m2 umožnila realizovať maloobchodný predaj aj prostredníctvom zamestnancov v dňoch pracovného pokoja a sviatkov. To, či by v týchto dňoch maloobchodná prevádzka vykonávala svoju činnosť, by záležalo na rozhodnutí samotného podnikateľa a od dohody so zamestnancami.

NRSR nepodporila zvýšenie umiestňovacieho príspevku pre sociálne podniky

Sadzby umiestňovacieho príspevku pre integračné sociálne podniky sa nezvýšia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnej ekonomike z dielne opozičných poslancov Vladimíra Ledeckého a Vladimíry Marcinkovej (obaja SaS). „Hoci umiestňovací príspevok je v slovenskej právnej úprave ukotvený už dlhšie, vzhľadom na jeho aktuálnu nízku zákonom stanovenú výšku neplní svoj účel. Ako predkladatelia zákona sme presvedčení, že najmä v prípadoch, ak zamestnanec pracuje v zamestnaní dlhšie ako pol roka, je potrebné výšku umiestňovacieho príspevku zvýšiť, tak ako navrhujeme v predkladanej novele zákona,“ uviedli predkladatelia.

Tento príspevok podľa nich možno pri jeho správnom nastavení považovať za efektívny nástroj na podporu sociálnej ekonomiky, zamestnanosti a celkovej ekonomickej prosperity regiónu a krajiny. Umiestňovací príspevok na jedného zamestnanca v siedmom až deviatom mesiaci poskytovania navrhujú vo výške 40 % z priemernej mzdy predchádzajúceho kalendárneho roka. V desiatom až 12. mesiaci zas vo výške 60 %. Vďaka návykom a zručnostiam, ktoré získa táto osoba v sociálnom podniku, sa podľa predkladateľov zvyšujú jej šance na úspešné uplatnenie na trhu práce.

V prípade zamestnávania znevýhodnených osôb je ich proces adaptácie na trhu práce zložitejší pre chýbajúce pracovné návyky, zdravotné znevýhodnenie alebo iné opodstatnené prekážky. Upozornili na to, že zamestnávatelia sa často zamestnaniu týchto osôb bránia vzhľadom na zvýšené náklady, ktoré im môžu v súvislosti so zaškolením a s prípravou na výkon zamestnania vzniknúť. „Ak zamestnanec získa pracovné návyky v sociálnom podniku, ktoré mu následne pomôžu s nájdením si ďalšieho, stáleho zamestnania, myslíme si, že tieto sociálne podniky by mali byť za túto činnosť efektívne a dostatočne motivujúco odmenené,“ uzavreli predkladatelia.

Parlament odmietol uznesenie k politike vlády ohľadom cien energií

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nebude musieť parlamentu predložiť správu o spôsobe poskytovania a výške pomoci s cenami energií pre slovenské domácnosti v roku 2025. V uznesení, ktoré parlament v utorok odmietol, to navrhovali opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS), Ivan Štefunko (PS) a Jozef Hajko (KDH). „Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková na jar tohto roku avizovala adresnú pomoc s cenami energií v budúcom roku a to tak, aby bola spravodlivo rozdelená medzi všetkých, ktorý na ňu budú reálne odkázaní. Pred koncom roka žiaľ nielenže nepoznáme spôsob, akým sa bude adresnosť pomoci s cenami energií pre domácnosti vykonávať, ale ani to, či vôbec bude adresná, alebo opäť iba plošná a teda nehospodárna,“ uviedli predkladatelia.

Zníženie DPH na detské potreby poslanci neposunuli do 2. čítania

Viaceré tovary určené deťom, ako sú plienky, vlhčené utierky, detská výživa, dojčenské mlieko a výživové doplnky, sa nezaradia pod zníženú 5 % sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Poslanci neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o DPH, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili Anna Záborská a Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia). „V čase, keď vláda prijíma konsolidačné opatrenia a rodiny čelia zníženiu príjmov v dôsledku krátenia daňového bonusu na deti, je potrebné kompenzovať tieto straty efektívnymi riešeniami, ktoré zohľadňujú reálne potreby domácností.

Slovenské rodiny čelia značným finančným výdavkom, ktoré prichádzajú s narodením dieťaťa a práve základné potreby, ako sú plienky a detská výživa, tvoria významnú časť týchto nákladov,“ zdôvodnili svoj návrh poslanci. Zníženie DPH by podľa nich znamenalo zníženie cien týchto produktov. Tento krok by mohol mať podľa predkladateľov aj pozitívny vplyv na demografickú situáciu Slovenska. „Zníženie DPH na produkty pre deti vysiela jasný signál, že štát aktívne podporuje mladé rodiny a rodičovstvo, čím môže motivovať páry k tomu, aby sa rozhodli pre viac detí,“ argumentovali poslanci. Zmena mohla podľa nich podporiť aj zdravie detí. Nižšia DPH by totiž viedla k zvýšeniu dostupnosti týchto produktov pre všetky rodiny, čím sa zlepší celková výživa detí.

NRSR nesúhlasila s výnimkou na krátenie daňového bonusu pre početnejšie rodiny

Krátenie daňového bonusu na deti sa bude od budúceho roka vzťahovať aj na rodičov, ktorí majú tri a viac detí. Výnimku pre nich navrhovali opoziční poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (hnutie Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia) v novele zákona o dani z príjmov, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania. Pripomenuli, že maximálny daňový bonus na dieťa si od budúceho roka budú môcť uplatniť iba rodičia, ktorí zarábajú maximálne 1,5-násobok priemernej mzdy, čo bude 2477 eur. Od tejto hranice bude bonus postupne klesať, ak príjmy prekročia 3632 eur, nárok zanikne úplne. Znižovanie daňového bonusu bez ohľadu na počet detí, ktoré je súčasťou prijatého konsolidačného balíka, bude mať podľa predkladateľov neprimeraný vplyv na väčšie rodiny.

„Rodiny prídu o stovky eur mesačne, najmä viacdetné. Takéto určenie sumy daňového bonusu je nespravodlivé, keďže je rozdiel, či sa z takejto mzdy daňovníci starajú o jedno dieťa alebo tri a viac detí,“ argumentovali v dôvodovej správe. Poukázali tiež na to, že na Slovensku je nízka pôrodnosť, čo sa v najbližšej dobe odrazí na rýchlom starnutí obyvateľstva. „Politikou, ktorá podporuje viacpočetné rodiny, môže vláda zabezpečiť stabilný prísun budúcich pracovníkov, ktorý je nevyhnutný na udržanie dynamického hospodárstva, prilákanie zahraničných investícií a zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu,“ doplnili opoziční poslanci. Pripustili, že novela by mala negatívny vplyv na verejné financie, bližšie ho však nevyčíslili.

Podľa Hnutia Slovensko zmeny v daňovom bonuse neprospejú ani demografii, ani rodinám

Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré sa týkajú daňového bonusu na deti, neprospejú ani demografii, ani rodinám. Prijaté konsolidačné opatrenia ho viacdetným rodinám výrazne zosekali na nulu. Uviedli to opoziční poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ v reakcii na utorkové schválenie štátneho rozpočtu v Národnej rade (NR) SR. „To chceme zmeniť navrátením daňového bonusu práve pre rodiny s tromi a viac deťmi. Rovnako navrhujeme pomoc mladým rodinám s výdavkami po narodení dieťatka,“ vysvetlil Milan Krajniak, predseda Kresťanskej únie (KÚ). „Zníženie daňového bonusu bez ohľadu na počet detí bude mať neprimeraný vplyv na väčšie rodiny.

Vláda tak vykrátila daňový bonus, že tí rodičia, ktorí v hrubom zarobia viac ako 3632 eur, nedostanú nič, a to bez ohľadu na počet detí, keďže krátenie sumy sa uplatňuje na každé jedno dieťa samostatne. Je pritom veľký rozdiel, či sa z tejto sumy rodičia starajú o jedno alebo päť detí. Tento problém by sa vyriešil, ak by bol prijatý ešte v rámci rokovania o konsolidácii môj pozmeňujúci návrh, ktorý sme dnes pretavili do samostatného návrhu. Navrhujeme, aby sa daňový bonus nekrátil rodičom, ktorí vychovávajú tri a viac detí,“ vysvetlila poslankyňa NR SR Anna Záborská. Podľa slov poslanca Richarda Vašečku mnohé rodiny dnes váhajú, či majú mať viac ako jedno alebo dve deti, a to z dôvodu finančnej náročnosti vrátane nákladov na bývanie.

„Poskytovaním cielenej daňovej podpory, ako sú zvýšené daňové úľavy, môže štát zmierniť niektoré z týchto finančných záťaží. Fiškálna politika štátu zameraná na väčšie rodiny je strategickou investíciou do populačnej stability, ekonomickej produktivity a sociálnej súdržnosti našej krajiny,“ dodal Vašečka. Ďalší návrh môže podľa poslancov významne ovplyvniť kvalitu života mnohých slovenských rodín. Navrhované zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 5 % pre detské plienky, detskú výživu a výživové doplnky nie je len technickým opatrením – je to vyjadrenie podpory rodinám, ktoré čelia každodenným výzvam. Zníženie DPH na tieto produkty na 5 % by znamenalo okamžité zníženie ich cien, čo by priamo pomohlo rodičom zvládnuť finančné náklady spojené s výchovou detí.