Súčasné úrokové sadzby sú pre americkú ekonomiku príliš vysoké, tvrdí Goolsbee

Foto: pexels.com/Karolina Grabowska

Menová politika v USA je „dosť prísna“ a v ďalšom období by už nebola v súlade so súčasnými ekonomickými podmienkami. Povedal to prezident Federálnej rezervnej banky (Fed) v Chicagu Austan Goolsbee. Aj keď odmietol zverejniť presnejšie odhady, ako by sa menová politika mohla ďalej vyvíjať, jeho vyjadrenia sú ďalším signálom, že Fed by v septembri mal pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ako povedal v rozhovore pre stanicu CNBC, taká prísna menová politika, aká je v súčasnosti prezentovaná úrokovými sadzbami Fedu, je ideálna v prípade, že je potrebné ochladiť prehrievajúcu sa ekonomiku. To však nie je problém ekonomiky USA.V inom rozhovore pre agentúru Bloomberg Goolsbee uviedol, že prognóza centrálnej banky zverejnená v júni dala jasne najavo, že cesta, ktorú vedenie Fedu uprednostňuje, je cesta smerujúca k zníženiu úrokových sadzieb. Odvtedy sa neudialo nič, čo by túto prognózu zmenilo.

Goolsbee sa takto vyjadril potom, ako šéf Fedu Jerome Powell naznačil, že centrálna banka by už čoskoro mohla úrokové sadzby znížiť. Ako povedal na výročnom zasadnutí Fedu v Jackson Hole minulý týždeň, „nastal čas na korekciu menovej politiky“.Finančné trhy očakávajú, že Fed zníži úrokové sadzby v septembri o štvrť percentuálneho bodu. Niektorí očakávajú, že redukcia by mohla dosiahnuť až 50 bázických bodov, ak by údaje o vývoji na americkom trhu práce za august, ktoré budú známe začiatkom septembra, poukázali na výrazné oslabenie.