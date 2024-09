Štvrtá žiadosť o platbu by mohla byť vyplatená po ďalších rokovaniach, hovorí Kmec

Peter Kmec. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Štvrtá žiadosť o platbu z plánu obnovy by mohla byť vyplatená v najbližších týždňoch. Prebehnúť však ešte majú expertné rokovania, týkajúce sa novelizácie Trestného zákona. Uviedol to v stredu vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) po rokovaní vlády. „Môžem potvrdiť, že Európska komisia (EK) má ešte otvorené otázky, týkajúce sa novelizácie Trestného zákona. Komisia si po letnej prestávke vyhodnotila aj výrok Ústavného súdu SR. Prebieha ďalšia komunikácia po línii Ministerstva spravodlivosti (MS) SR a Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, kde sa dolaďujú tri základné oblasti,“ uviedol Kmec.

Prvou je otázka textu novelizácie Trestného zákona, ktorá sa týka ochrany finančných záujmov. K úprave by podľa Kmeca malo dôjsť na septembrovej schôdzi. Taktiež sú otvorené aj detaily vo veci premlčacích lehôt, ktoré by mali byť ešte viac harmonizované s požiadavkami EK. „Tieto detaily budú predmetom expertných rokovaní, ale sme na dobrej ceste, aby sa otázka novelizácie Trestného zákona vyriešila do podoby, aby sme dostali platbu zo štvrtej žiadosti a následne aby sme mohli pristúpiť aj k revízii plánu obnovy, v míľnikoch a cieľoch, ktoré sú nerealizovateľné,“ objasnil Kmec.

V rámci piatej žiadosti je podľa neho ešte otvorená legislatívna činnosť, a to v rámci posudkovej činnosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Legislatívny proces sa má uskutočniť v priebehu jesene. „Sme na veľmi dobrej ceste, aby sme naplnili všetky požiadavky v rámci piatej žiadosti o platbu. Ide o 22 míľnikov a cieľov s alokáciou 600 miliónov eur,“ dodal Kmec.