Študenti si v rámci brigády zabúdajú uzatvárať potrebné poistenia

Foto: unsplash.com/Caroline Attwood

Množstvo stredoškolských a vysokoškolských študentov si pri výkone brigádnickej práce neuzavrie žiadny typ relevantného poistenia. Ide predovšetkým o poistenie zdravotných rizík, ktoré sú s prácou spojené, či poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môžu zamestnávateľom spôsobiť. Upozornil na to odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal Pavol Michalec. Osobitné poistenie je potrebné aj pri výkone pracovnej činnosti v zahraničí.

V prípade brigády na Slovensku rieši obvykle študent zdravotné ošetrenie či liečbu cez svoju zdravotnú poisťovňu. „Pre prípad, ak by svojím konaním spôsobil škodu, mal by ju mať krytú poistením zodpovednosti za škody spôsobené zamestnávateľovi,“ zdôraznil Michalec.

Pri práci v zahraničí je to komplikovanejšie. „Pokiaľ študent vycestuje do zahraničia, potrebuje si uzatvoriť cestovné poistenie vrátane krytia zodpovednosti za škodu,“ dodal odborník. Čo sa týka zodpovednosti za škody spôsobené počas pracovnej činnosti, je potrebné dodatočné poistenie, ktoré uzavrie študent buď na Slovensku, alebo v krajine sídla zamestnávateľa, ak ide o zahraničnú spoločnosť.

Podľa Michalca by si brigádnici pracujúci v zahraničí mali uzavrieť aj zdravotné poistenie. Zdôraznil, že Európsky preukaz zdravotného poistenia mnohokrát nestačí. Ten v prípade úrazu alebo ochorenia zabezpečuje len základnú zdravotnú starostlivosť. Odporučil uzatvoriť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v rámci cestovného poistenia, vďaka ktorému by všetky prípadné náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou uhradila poisťovňa.