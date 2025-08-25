Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

Každoročné stretnutie centrálnych bankárov z celého sveta v americkom meste Jackson Hole sa tento rok nieslo v znamení prelomovej rétoriky. Predseda americkej centrálnej banky (FED) Jerome Powell signalizoval, že banka zvažuje začiatok cyklu znižovania sadzieb už v septembri tohto roka, čím naštartoval optimizmus na finančných trhoch.
Reakcia trhov
Trhy okamžite po Powellovom piatkovom prejave reagovali prudkým oživením. Po niekoľkých dňoch opatrnosti a poklesov sa nálada na finančných trhoch otočila. Americké akciové indexy zaznamenali silný rast. Priemyselný index Dow Jones Industrial Average (DOW) vystúpili na nové historické maximá. Výnosy z amerických štátnych dlhopisov klesli, čo odráža očakávania poklesu sadzieb. Zlato posilnilo, keď investori presúvali časť kapitálu do bezpečných prístavov.
Táto pozitívna reakcia bola spôsobená nielen vyjadreniami samotného Powella, ale aj tým, že jeho prejav bol miernejší, než sa očakávalo. Trhy pred podujatím klesali zo strachu, že FED zostane striktný najmä kvôli stále zvýšenej inflácii. To sa však nenaplnilo.
Kľúčové body z vystúpenia šéfa FEDU
Jerome Powell zdôraznil, že menová politika USA zostáva reštriktívna, no rovnováha rizík sa mení. FED sa môže čoskoro rozhodnúť prispôsobiť svoju stratégiu: „S politikou, ktorá je stále v reštriktívnom pásme, sa rovnováha rizík posúva a môže si vyžadovať úpravu nášho postoja,“ uviedol Jerome Powell.
Medzi hlavné výzvy patrí:
• Inflácia vs. trh práce: Na jednej strane hrozia vyššie ceny v dôsledku nových ciel od prezidenta Donalda Trumpa, na druhej strane však oslabený pracovný trh v dôsledku imigračných reštrikcií.
• Zmena prístupu FED: Jerome Powell naznačil, že centrálna banka je pripravená konať preventívne, teda znížiť sadzby aj v prostredí mierne zvýšenej inflácie, ak by hrozila vyššia nezamestnanosť.
FED naznačil znižovanie sadzieb, euro posilňuje. Čo to podľa vás prinesie Slovensku?
• Nezávislosť FED: Nezvyčajne sa vyjadril aj k rozpočtovej politike, čím zdôraznil, že centrálna banka si musí zachovať nezávislosť od politických tlakov, čím narážal na tlaky zo strany Donalda Trumpa, ktorý sa snaží ovplyvňovať svojimi vyjadreniami dianie monetárnej politiky.
• Názorový rozkol: Na poslednom zasadnutí FED hlasovali dvaja guvernéri proti ponechaniu sadzieb bez zmeny, ide o najvýraznejší nesúlad vo vnútri americkej centrálnej banky od roku 1993.
Dopad na Slovensko a eurozónu
Potenciálne významné dopady sú aj na Slovensko a eurozónu. Ak americká centrálna banka začne sadzby znižovať, môže to viesť k ďalšiemu oslabeniu doláru a posilneniu eura. To sa už začína prejavovať aj na kurze EUR/USD, ktorý po vyjadrení šéfa FED vzrástol na 1,17 EUR za USD.
Pre Slovensko to znamená viacero výhod. Silnejšie euro zlacňuje dovoz dolárových komodít, napríklad ropy, plynu či potravín, čo by mohlo pomôcť mierne tlačiť na nižšiu infláciu. Slovenské firmy, ktoré nakupujú materiály alebo technológie z USA, môžu ťažiť z priaznivejšieho kurzu, a tým znižovať náklady na vstupy. Spotrebitelia by mohli pocítiť miernejší rast cien palív, elektroniky či iných tovarov závislých od dovozu.
