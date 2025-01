Stovky zamestnancov McDonald’s v Británii žalujú firmu kvôli obťažovaniu

Foto: Pexels.com/Samuel Figueroa

Viac ako 700 zamestnancov amerického fastfoodového reťazca McDonald ´s v Británii sa pridalo k žalobe podanej na spoločnosť kvôli obťažovaniu. Napísal to dnes server britského denníka The Guardian. Svojich nadriadených viní okrem iného z diskriminácie, homofóbie či sexuálneho obťažovania. Žaloba sa týka stoviek reštaurácií. Škandál odhalila pred vyše rokom stanica BBC.

Stovky súčasných i bývalých začínajúcich zamestnancov reštaurácie s rýchlym občerstvením, z ktorých niektorým je len 19 rokov, sa obrátili na advokátsku kanceláriu Leigh Day, aby konala v ich mene. Žaloba sa týka viac ako 450 pobočiek reťazca.„Mám pocit, akoby som o tom s manažérmi nesmel hovoriť,“ povedal Guardianu jeden devätnásťročný zamestnanec McDonald´s, ktorý vyhľadal pomoc právnikov. „Môj šéf mi povedal, že ak sa s tým neviem porovnať, mal by som odísť. To, čo som ale počul, by nemal počuť nikto. Povedali mi, že som teplouš. To mi bolo veľmi nepríjemné – neznášam pracovať tu, „dodal.

Ďalší, teraz už bývalý zamestnanec reštaurácie v regióne Midlands v centrálnom Anglicku, sa zveril BBC, že ho kolegovia šikanovali kvôli poruchám učenia a vade oka. Tiež bol podľa BBC svedkom rasistického správania manažérov reštaurácie k ostatným zamestnancom, ktorých sa pokúsili tiež obsiahnuť.Prípady obťažovania zahŕňajú podľa advokátskej kancelárie Leigh Day napríklad aj nevhodné otázky týkajúce sa sexu vrátane počtu sexuálnych partnerov a vykorisťovania mladých zamestnankýň, píše The Guardian.

Prepay začala skúmať BBC

Prvé sťažnosti na nevhodné správanie v McDonald’s sa objavili pred vyše rokom, keď začala prípady skúmať BBC. Tá dnes napísala, že pracovníci reťazca v Británii stále čelia sexuálnemu zneužívaniu a obťažovaniu napriek sľubu spoločnosti situáciu riešiť.

Foto: unsplash.com/jg

„Opakovane sme žiadali BBC o poskytnutie podrobností k týmto hlboko znepokojujúcim prípadom, aby sme boli schopní vec plne prešetriť, ale nedostali sme ich. Ako usudzujeme, väčšina prípadov sa stala pred viac ako 12 mesiacmi, „citoval The Guardian vyhlásenie McDonald’s. „Akýkoľvek prípad nevhodného správania a obťažovania je neprijateľný a bude rýchlo a starostlivo vyšetrený,“ povedal hovorca spoločnosti. Podľa neho firma predstavila napríklad online kanál venovaný whistleblowingu s názvom Red flags (v preklade varovné signály), kde sa môžu zamestnanci zveriť so svojimi sťažnosťami, a tiež oddelenie pre vyšetrovanie „určené na odstránenie akéhokoľvek správania, ktoré neplní vysoké štandardy, ktoré McDonald’s od všetkých zamestnancov vyžaduje“.McDonald’s je v Spojenom kráľovstve jedným z najväčších zamestnávateľov v súkromnom sektore. Vo viac ako 1400 reštauráciách pre firmu pracuje zhruba 168.000 ľudí, píše The Guardian. Vlani v septembri sa ukázalo, že v jednej z britských pobočiek McDonald´s pracovalo ako moderní otroci niekoľko Čechov.