Stovky eur už smerujú k seniorom: Erik Tomáš naznačil aj sumu trinástych dôchodkov pre budúci rok!

Aktualizované Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR

Prvé trináste dôchodky vyplácané podľa nových pravidiel už smerujú na účty seniorov. Tí pritom nemusia o nič žiadať, trinásty dôchodok dostanú spolu s ich klasickým mesačným dôchodkom.

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú už tento mesiac nový plnohodnotný trinásty dôchodok vo vyššej sume než v minulosti. Už skôr schválenou novelou zákona o sociálnom poistení sa zaviedol trinásty dôchodok ako nová dôchodková dávka. Nahrádza tak doterajší trinásty dôchodok, ktorý bol vyplácaný ako štátna sociálna dávka.

Dôchodcovia dostanú po novom vyššie sumy trinásteho dôchodku v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberajú, najmenej však 300 eur. O trinásty dôchodok pritom nemusia žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí v ich výplatnom termíne v decembri 2024 automaticky spolu s dôchodkom.

Minister práce Erik Tomáš na pondelkovej tlačovej besede priblížil, že niektorí seniori už dostali trinásty dôchodok v piatok, no oficiálny termín začiatku jeho výplaty je v pondelok. „Každý poberateľ dôchodku dostane svoj trinásty dôchodok najneskôr do 20. decembra, teda ešte pred Vianocami a príde spoločne s riadnym dvanástym dôchodkom,“ avizuje Tomáš.

Kto má na trinásty dôchodok nárok?

Nárok na túto novú dôchodkovú dávku má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2024 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.

A na aké sumy sa môžu poberatelia dôchodkov tešiť? Na účty, respektíve v hotovosti, by im mali prísť priemerné mesačné sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázané Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok 2023. „Ak bude priemerná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma trinásteho dôchodku bude vo výške 300 eur,“ informuje Sociálna poisťovňa.

V parlamente prešlo aj obmedzenie pre zahraničných pracovníkov

Niektorí poberatelia starobných či predčasných starobných dôchodkov však môžu nakoniec dostať aj nižšiu sumu trinásteho dôchodku. Ide o tých poberateľov, ktorí na Slovensku odpracovali menej ako 10 rokov. V novembri tohto roka totiž v parlamente prešla zmena, na základe ktorej sa ich nárok na trinásty dôchodok bude krátiť. Za každý odpracovaný rok získajú 60,7 eura, čiže plný nárok budú mať až po 10-tich odpracovaných rokoch.

Ako priblížil minister práce, ich trináste dôchodky musí ešte Sociálna poisťovňa prepočítať a vyplatené budú v priebehu budúceho roka.



Minister práce zároveň prezradil aj prvý odhad výšky trinástych dôchodkov v budúcom roku. Podľa doterajších informácií by mal trinásty starobný dôchodok dosiahnuť 678 eur, čo by bolo podľa jeho slov významné navýšenie. Navýšia sa pritom aj ostatné druhy trinástych dôchodkov, presné čísla však budeme poznať v marci budúceho roka. Znamenalo by to však aj zvýšenie výdavkov na trináste dôchodky, a to o dodatočných zhruba 100 miliónov eur.