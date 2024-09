Stopnúť sociálne dávky za odmietnutie pracovnej ponuky? Slováci by boli nekompromisní! (prieskum)

PRIESKUM Foto: pexels.com/pixabay, oPeniazoch.sk

Minister práce Erik Tomáš avizuje prípravu návrhu, podľa ktorého by nezamestnaným, ktorí odmietnu pracovnú ponuku, mohli byť krátené dávky v hmotnej núdzi. Čo si o tomto nápade myslia Slováci?

Odmietnutie pracovnej ponuky má byť po novom dôvodom na krátenie dávok v hmotnej núdzi ich nezamestnaným poberateľom. Prípravu takéhoto návrhu avizuje šéf rezortu práce Erik Tomáš a nevzdáva sa ho ani po silnej kritike napríklad zo strany odborov. Zdá sa pritom, že podporu má aj v širokej verejnosti. Slováci by totiž takýto návrh jednoznačne podporili.

Ako ukázal prieskum spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, takýto návrh rezortu práce by určite podporilo až 37 percent Slovákov a skôr podporilo ďalších takmer 28 percent obyvateľov. Rozhodný nesúhlas vyjadrilo iba 6,5 percenta opýtaných a skôr nesúhlasí 6 percent Slovákov.

Ostatní v prieskume, ktorý sa uskutočnil v júli 2024 na vzorke 504 respondentov online populácie Slovenska staršej ako 15 rokov, zaujali neutrálny postoj alebo nevedeli odpovedať.

Výsledku prieskumu zároveň ukázali, že Slováci by boli voči poberateľom dávok, ktorí odmietnu pracovnú ponuku, dosť radikálni. Takmer tretina z tých, ktorí by s obmedzením dávok súhlasili, by totiž bola za to, aby bola poberateľom odobratá až na celý jeden rok. Ďalších vyše 21 percent by zašlo ešte ďalej a dávky odoberalo aj na dlhšie obdobie, ako rok.

Podobne veľká skupina by zase navrhla zníženie dávky o viac ako 10 percent a o niečo menej Slovákov by volilo cestu zníženia dávok do 10 percent. „Radikálnejší sú v tomto postoji respondenti z východného Slovenska oproti západnému a strednému Slovensku,“ doplnila Senior Research Manager spoločnosti ResSolution Group Eva Sklenářová. Zároveň pritom platí, že návrh na obmedzenie sociálnych dávok po odmietnutí pracovnej ponuky nachádza podporu najmä medzi Slovákmi staršími ako 55 rokov.

Návrh čelí kritike odborárov

Zmeny predstavené ministrom práce Erikom Tomášom, ktoré by umožnili nezamestnaným siahnuť na dávku v hmotnej núdzi pri odmietnutí práce, narazili na ostrú kritiku. Odborári napríklad upozornili, že tento krok môže situáciu v najchudobnejších regiónoch ešte zhoršiť. Minister práce reagoval, že súčasťou kritiky sa stali aj mnohé nezmysly, dezinterpretácie či doslova hoaxy. Svojho návrhu sa vzdať nehodlá a jeho prípravy pokračujú.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny pripravované zmeny v sociálnych dávkach pre nezamestnaných avizoval na tlačovej konferencii začiatkom júla. Ľuďom, ktorí odmietnu ponuku práce, môže byť podľa neho krátená alebo úplne odobraná dávka v hmotnej núdzi na obdobie 12 mesiacov. Cieľom legislatívneho návrhu je zamestnať čo najviac obyvateľov Slovenska, keďže je na trhu práce voľných viac ako 80 000 pracovných miest.

Výskum realizuje agentúra ResSOLUTION Group metódou online zberu dát na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie zo Slovenského národného panelu. Ide o jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku, ktorý v súčasnosti zahŕňa 25 000 respondentov. Jeho sponzorom je spoločnosť European National Panels, ktorá okrem Slovenska prevádzkuje online panely aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku.