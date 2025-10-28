Zavedenie dôchodkového stropu pre zamestnancov pracujúcich v náročných alebo rizikových profesiách, ako sú baníci, pracovníci v ťažkom priemysle či členovia záchranných zložiek, má na Slovensku širokú podporu. Súhlas s takýmto návrhom v prieskume vyjadrili takmer tri štvrtiny opýtaných, pričom ho výraznejšie podporujú ženy.
Na zavedení dôchodkových stropov pre vybrané náročné profesie už pracuje rezort práce. Zisťovali sme, aký názor majú na toto opatrenie Slováci. Z výsledkov prieskumu spoločnosti ReSSOLUTION Group pre náš web oPeniazoch.sk, ktorý sa realizoval v septembri 2025 na reprezentatívnej vzorke 521 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov, vyplýva výrazná podpora pre tento krok.
V prieskume sme sa pýtali, či Slováci súhlasia so zavedením dôchodkového stropu pre zamestnancov pracujúcich v náročných alebo rizikových profesiách. Ide napríklad o baníkov, pracovníkov v ťažkom priemysle či v záchranných zložkách. Výsledky sú pritom pomerne jednoznačné. Zavedenie dôchodkového stropu pre zamestnancov pracujúcich v náročných alebo rizikových profesiách podporuje takmer 73 % respondentov. Konkrétne 38 % „určite súhlasí“ a takmer 35 % „skôr súhlasí“.
Možnosť ani súhlasím, ani nesúhlasím si v prieskume zvolilo 11,4 % opýtaných. Nesúhlasný názor má len necelých 9 % opýtaných, keď odpoveď „skôr nesúhlasím“ si zvolilo 5,1 % opýtaných a „určite nesúhlasím“ 3,5 %. Zhruba 7 % opýtaných respondentov sa nevedelo k tejto otázke vyjadriť.
Z prieskumu vyplýva, že ženy tento návrh podporujú o niečo výraznejšie ako muži. „V najvýraznejších názoroch možno pozorovať rozdiely medzi pohlaviami – možnosť „určite súhlasím“ vybralo o 5 percentuálnych bodov viac žien (41 %) než mužov (36 %). Naopak, opačný pól („určite nesúhlasím“) častejšie zvolili muži (6 %) než ženy (1 %),“ komentuje výsledky prieskumu Research Manager ReSSOLUTION Group Moris Hyršl.
Podpora dôchodkových stropov pritom rastie so zvyšujúcim sa vekom. V skupine 55 a viac rokov s návrhom „určite súhlasí“ až 44,3 % respondentov, zatiaľ čo medzi najmladšími (15–34 rokov) je to len 35,5 %. Mladší ľudia zároveň častejšie priznávajú, že návrh nedokážu posúdiť – túto možnosť uviedlo až 10,8 % z nich.
Súhlasíte so zavedením dôchodkového stropu pre zamestnancov pracujúcich v náročných profesiách?
Najvyššiu podporu dôchodkového stropu vyjadrili ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou (43,3 % určite súhlasí). Naopak, medzi vysokoškolákmi prevažuje opatrnejší postoj – „určite súhlasí“ len 27,9 %, ale až 45,3 % „skôr súhlasí“. Názor Slovákov je rozdielny aj v rámci regiónov. Najsilnejší súhlas pochádza zo stredného Slovenska (43 % určite súhlasí), zatiaľ čo na západe krajiny je podpora o niečo slabšia (35,5 %).
Zaujímavý rozdiel sa ukázal aj podľa veľkosti miesta bydliska. Ľudia z dedín a obcí súhlasili s návrhom najviac (40,9 % určite súhlasí), zatiaľ čo v malých a stredných mestách je viac váhajúcich – až 12,5 % odpovedalo „ani súhlasím, ani nesúhlasím“.
Na príprave nových dôchodkových stropov už pracuje rezort práce. Ten chce zaviesť dôchodkový strop pre určité profesie, aby ľudia v náročných povolaniach nemuseli pracovať do vysokého veku. Inšpiruje sa pritom českým modelom, kde môžu pracovníci v rizikových a fyzicky náročných zamestnaniach odísť do dôchodku skôr. Kedy by sa nové stropy mohli dostať do praxe a ako by mohli vyzerať, si môžete prečítať v našom nedávnom článku.