Sto dní s transakčnou daňou: Firmy trpia, rast slabne a hotovosť víťazí, varuje opozícia

Foto: freepik.com/freepik

Po prvých 100 dňoch fungovania sa ukázalo, že nová daň z finančných transakcií škodí podnikateľom, znižuje hospodársky rast a zvyšuje využívanie hotovosti v ekonomike. Priniesla teda všetky negatíva, na ktoré mnohí dopredu upozorňovali, vyhlásili vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS).

„Deje sa presne to, pred čím sme my ako PS, ale aj mnohí odborníci varovali už celé mesiace. Deje sa to, že táto hlúpa transakčná daň nivočí slovenských podnikateľov, tlmí náš hospodársky rast a tlačí ľudí, aj zákazníkov, aj firmy do doby kešu,“ zhodnotil predseda hnutia Michal Šimečka.

Ľudia na Slovensku podľa neho nemajú špeciálnu averziu voči plateniu daní, očakávajú však, že by za to mali dostávať fungujúce verejné služby. „Ale to, na čom sa všetci zhodujú, že je nezmyselné platiť daň z obyčajného prevodu, bez ohľadu na to, či je tá firma v zisku alebo v strate. To je taký nezmysel, ako platiť daň z pohybu alebo z dýchania,“ vyhlásil opozičný poslanec.

Pripomenul, že PS na to vládnu koalíciu nielen dlhodobo upozorňovalo, ale dávalo jej aj niekoľko možností, ako túto situáciu zvrátiť. Išlo napríklad o zvolávanie mimoriadnych schôdzí Národnej rady (NR) SR, alebo podporu návrhu koaličnej SNS na obmedzenie transakčnej dane. „Vládna koalícia najprv tvrdila, že všetko je v poriadku, že žiadne zmeny netreba, a potom pod tlakom priznala, že to nefunguje, že to bolo zle spočítané. Ale nevie sa dohodnúť ani na tom, kedy a ako túto daň zrušiť,“ konštatoval Šimečka. Ide podľa neho o dôkaz toho, ako sú vládni predstavitelia odtrhnutí od života ľudí a podnikateľov.

Líder PS tiež vyjadril obavu, že štát z transakčnej dane získa oveľa menej, ako plánoval, a zároveň to negatívne ovplyvní aj výber iných daní. Vyzval preto Ministerstvo financií (MF) SR, aby zverejnilo potrebné údaje. „Aby sa predišlo týmto špekuláciám a obavám, aby bolo jasné, o čom sa bavíme, tak by som chcel vyzvať ministerstvo financií, nech zverejní, koľko teda štát do tejto chvíle po prvých 100 dňoch vybral na transakčnej dani a zároveň koľko sa mu darí vybrať na iných daniach. Či to náhodou nie je tak, že to má vlastne negatívny efekt,“ doplnil Šimečka.