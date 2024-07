Stávky na víťazstvo Trumpa v amerických voľbách rastú: Čo by to znamenalo pre európsku ekonomiku?

Donald Trump. Foto: SITA/AP

Víťazstvo Donalda Trumpa v tohtoročných amerických prezidentských voľbách by pre ekonomiku eurozóny, a teda aj pre našu, neveštilo nič dobré. Analytici Goldman Sachs dokonca hovoria o „hlbokých dopadoch“.

Krajiny eurozóny by sa mali začať pripravovať na komplikované ekonomické časy. Ekonómovia jednej z najväčších amerických bánk Goldman Sachs totiž predpovedajú, že prípadné víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách by pre eurozónu znamenalo „hlboké dopady“. Stávky na Trumpovo víťazstvo pritom po víkendovom atentáte poriadne stúpli.

Ako informuje web cnbc.com, základný scenár v analýzach Goldman Sachs počíta negatívnym dopadom na rast hrubého domáceho produktu, ktorý by sa mal spomaliť o 1 percentuálny bod s miernejším dopadom na infláciu. Tá by mohla byť následkom víťazstva Trumpa vo voľbách v eurozóne vyššia o 0,1 percentuálneho bodu.

„Trumpovo znovuzvolenie by tak predstavovalo značné riziko poklesu pre našu inak konštruktívnu prognózu rastu pre eurozónu,“ cituje cnbc.com ekonómov Jariho Stehna a Jamesa Moberlyho z Goldman Sachs. Tí pritom svoju prognózu zverejnili ešte v piatok, teda pred streľbou na prezidentského kandidáta Donalda Trumpa.

Za základné faktory ohrozujúce rast v eurozóne v prípade Trumpovho znovuzvolenia pritom označili neistoty v obchodnej politike, zvyšovanie obranných a bezpečnostných tlakov ako aj vedľajšie účinky domácich politík USA napríklad v daňovom systéme. Koniec-koncov, s Trumpovou obchodnou politikou a neistotami, ktoré z nej vyplývajú, má Európa relatívne živé skúsenosti z jeho predchádzajúceho funkčného obdobia.

Uvalil clá, sľubuje ďalšie

Trump počas svojho pôsobenia na prezidentskom úrade totiž napríklad neváhal zaviesť dodatočné clá na európsku oceľ a hliník, čo donútilo Európsku úniu reagovať zavedením ciel na americký tovar. Nasledovali mesiace neistoty, či sa obchodná vojna nebude rozširovať na ďalšie segmenty, ako napríklad automobilový priemysel, čo neustále oslabovalo trhový sentiment.

„Trump sa zaviazal uvaliť plošné 10-percentné clo na všetok dovoz do USA (vrátane z Európy), čo by pravdepodobne viedlo k prudkému nárastu neistoty v oblasti obchodnej politiky, ako sa to stalo v rokoch 2018 až 2019,“ cituje cnbc.com z analýzy banky. V spomínanom období sa pritom Trumpove obchodné praktiky prejavili v 2-percentnom poklese priemyselnej produkcie v eurozóne. Podobný vývoj by pritom zasiahol predovšetkým najviac priemyselné krajiny, ako je Nemecko. Negatívnym dopadom by sme sa zrejme následne nevyhli ani my.

Dá sa pritom očakávať, že Trump by taktiež znížil, alebo celkom zrušil, americkú pomoc Ukrajine. Taktiež neustále opakuje, že európske krajiny, ktoré nedodržiavajú svoje záväzky voči NATO a dávajú na obranu menej ako 2 percentá hrubého domáceho produktu, môžu na pomoc USA v prípade problémov zabudnúť. Oba tieto faktory budú podľa analytikov vyvolávať v eurozóne tlak na zvyšovanie výdavkov a tým aj ďalšie napätie v európskej ekonomike.

Ďalší vplyv na európsku ekonomiku môže mať hospodárska politika Donalda Trumpa na domácej scéne. A to napríklad v podobe znižovania daní či odstraňovaní regulácie. A hoci by znižovanie daní v USA mohlo mať do istej miery aj pozitívny vplyv na ekonomickú aktivitu v Európe, dopady by boli podľa ekonómov Goldman Sachs limitované ostatnými faktormi, vrátane očakávaného oslabeného kurzu eura.