Stav svetového hospodárstva by sa mal zlepšiť: Rásť by mala aj Európa

Foto: unsplash.com/Guillaume Perigois

Po nestabilných rokoch ovplyvnených pandémiou, rusko-ukrajinským konfliktom a bankovou krízou v USA, by malo dôjsť k zlepšeniu stavu globálnej ekonomiky. Rast svetového hospodárstva by mal byť pritom ťahaný najmä rozvíjajúcimi sa ekonomikami, Európa by mala taktiež vykázať oživenie, informovala medzinárodná poisťovacia spoločnosť Coface. Firma hodnotí vývoj v jednotlivých krajinách a sektoroch pravidelne každý štvrťrok.

„Našu prognózu globálneho rastu na rok 2024 sme zvýšili na 2,5 %, pričom v roku 2025 očakávame stabilizáciu na úrovni 2,7 %. Mierny rast v USA a Číne by mal byť kompenzovaný zrýchlením vo viacerých rozvíjajúcich sa krajinách,“ priblížila firma. Európsky trh sa dostal z recesie, keď v prvom štvrťroku tohto roka vykázal rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 0,3 %. K ďalšiemu zlepšeniu európskej ekonomiky by malo dôjsť vďaka rastu aktivity v sektore služieb.

Americká ekonomika vykazuje podľa odborníkov spomalenie rastu, na druhej strane sa v USA podarilo stabilizovať trh práce, ktorý sa dostal do stavu spred obdobia pandémie. V Číne zostáva hospodárske oživenie nerovnomerné, pričom krajina má pretrvávajúci problém so slabým domácim dopytom, informovala spoločnosť. Čínskym výrobcom by mohlo pomôcť nájdenie odbytu na zahraničných trhoch.

Vysoká inflácia

Pretrvávajúcou prekážkou pre európske a americké hospodárstvo ostáva podľa Coface stále vysoká inflácia. V USA sú príčinou dlhodobo vysoké ceny služieb a bývania. Aktuálnu výzvu v Európe by mal predstavovať predpokladaný rast miezd, ktorý by mal podporiť spotrebu, ale taktiež zrýchliť infláciu. „Ak má inflácia naďalej klesať na úroveň okolo dvoch percent, bude to musieť byť za cenu zhoršenia situácie na trhu práce a prevádzkových marží podnikov, pričom hrozí ďalší nárast platobnej neschopnosti,“ upozornila firma.

Ekonomický rast v rozvíjajúcich sa krajinách brzdí podľa nej americký Federálny rezervný systém (Fed), ktorý je opatrný pri znižovaní úrokových sadzieb, čo spomaľuje cyklus znižovania sadzieb v rozvíjajúcich sa krajinách. „Centrálne banky hlavných rozvíjajúcich sa ekonomík ešte nezačali s uvoľňovaním menovej politiky, čo obmedzuje rozsah ich hospodárskeho oživenia v rokoch 2024 a 2025,“ uviedli odborníci.

Napriek oneskorenému znižovaniu sadzieb by mali rozvíjajúce sa ekonomiky rásť. Predpokladaný rast v niektorých krajinách juhovýchodnej Ázie je podľa dát spoločnosti na úrovni viac ako šesť percent, pričom zrýchlenie sa očakáva aj vo všetkých hlavných ekonomikách Afriky.

V súvislosti s tohtoročnými americkými prezidentskými voľbami upozornil Coface aj na možnosť opätovného zhoršenia ekonomických vzťahov medzi USA a Čínou. Opatrenia na obmedzenie čínskeho dovozu boli prijaté už aj Európskou úniou, Indiou a Brazíliou, čo by mohlo prispieť k zvýšeniu globálneho obchodného napätia, skonštatovala spoločnosť.