Štátu na daniach uteká závratná suma: Pozrite si, koľko si trúfa Kamenický získať do rozpočtu!

Ilustračné foto. Foto: oPeniazoch.sk, generované AI

Viac ako 1 400 000 000 eur. Takto vyzerá suma, ktorá Slovensku každoročne uniká na daniach. Rezort financií pod vedením Ladislava Kamenického si dal za cieľ časť z týchto peňazí získať do rozpočtu. Pomôcť by mu v tom mal aj nový zákon o evidencii tržieb obchodníkov. Ten obsahuje viacero opatrení na zlepšenie výberu daní. A koľko peňazí si rezort financií trúfa získať do rozpočtu? Dozviete sa v článku.

Rozdiel medzi tým, koľko by štát mal vybrať na daniach, keby všetci platili poctivo, a tým, koľko naozaj vyberie, sa označuje ako daňová medzera. Tá bola podľa minuloročnej správy Európskej komisie na Slovensku ešte v roku 2022 vo výške 14,6 %. V reči reálnych čísel to predstavuje výpadok na dani z pridanej hodnoty (DPH) viac ako 1,4 miliardy eur.

Ak by sa podľa rezortu financií podarilo pokračovať v trende znižovania tejto medzery, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch, maximálny potenciálny prínos pre štátny rozpočet by za účasti aktívneho boja proti daňovým únikom, pokračujúcej digitalizácii platieb, či faktúr a iných opatrení na elimináciu daňových únikov a efektívnejší výber daní a ich kontrolu mohol dosiahnuť približne 500 miliónov eur v strednodobom horizonte.

Trend vývoja daňovej medzery na Slovensku v EÚ je posledných rokoch podobný, no sme stále výrazne nad priemerom únie.

S cieľom efektívnejšie bojovať proti daňovým únikom pripravil rezort financií aj nový zákon o evidencii tržieb. Jednou z jeho hlavných zmien je aj zavedenie povinnosti prijímania bezhotovostných platieb obchodníkmi. Práve toto opatrenie má podľa ministerstva financií potenciál cieliť hlavne na medzeru vo výbere DPH v sektoroch maloobchodu, ubytovacích a stravovacích služieb, kde ju rezort odhaduje na úrovni 300 miliónov eur, a to za rok 2023.

Podľa návrhu nového zákona, ktorý rezort financií už predložil do pripomienkového konania, budú mať všetci predávajúci od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne. Konkrétny spôsob si pritom určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta, jednou z možností bude aj novou formou QR kódu cez bankovú aplikáciu.

Lepšia evidencia tržieb má zvýšiť výber daní

Nová právna úprava má podľa ministerstva nahradiť doterajší zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý je pre podnikateľov už neprehľadný. Zároveň má priniesť viacero opatrení z minuloročného Akčného plánu boja proti daňovým únikom.

Jednou z pripravených zmien je aj odstránenie v súčasnosti platných výnimiek na evidovanie tržieb v pokladnici eKasa. Podľa rezortu financií sa tým zabezpečí zrovnoprávnenie postavenia všetkých podnikateľov poskytujúcich služby a odstráni sa zvýhodňovanie tých, ktorý pokladnicu eKasa podľa súčasného znenia zákona nemusia používať. „Používanie pokladnice eKasa na všetky služby prispeje k odstráneniu prípadného nepriznania výšky tržby za poskytnuté služby,“ avizuje ministerstvo financií.

Po zavedení nového zákona by sa mala zvýšiť efektivita a kontrola pri evidencii tržieb. Rezort zároveň očakáva zvýšenie aj samotného výberu tržieb. „Zároveň tiež ide o implementáciu opatrení Akčného plánu boja proti daňovým únikom, čím sa rovnako predpokladá presnejšia evidencia a tým pádom aj zvýšenie evidencie tržieb,“ uvádza ministerstvo.