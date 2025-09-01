Štátny rozpočet 2025: Schodok klesol, príjmy z daní rástli o vyše miliardu eur

Štátny rozpočet (ŠR) SR dosiahol ku koncu augusta 2025 hotovostný schodok vo výške 4,304 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,902 miliardy eur (+14,4 %). Výdavky ŠR boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1,556 miliardy eur (+8,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia ŠR o 345,7 milióna eur (+7,4 %). Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.
Medziročný rast daňových príjmov predstavoval podľa rezortu financií 1,536 miliardy eur (+13,1 %). Pozitívny vývoj sa zaznamenal pri dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 681,6 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 226,1 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 43,7 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,8 milióna eur. Napriek vyššiemu prevodu územnej samospráve (o 80,7 milióna eur) sa evidoval pozitívny vývoj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 314,1 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne vyšší o 51,4 milióna eur. Daň z finančných transakcií bola aktuálne odvedená vo výške 168 miliónov eur.
Pozitívny vývoj sa zaznamenal v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 367,6 milióna eur (+73,1 %). Ten bol spôsobený tým, že v prvej polovici roku 2024 nedochádzalo k uhrádzaniu súhrnných žiadostí o platbu do príjmov ŠR z dôvodu ukončovania Programového obdobia (PO) 2014 – 2020. Prostriedky za PO 2014 – 2020 boli naplnené do príjmov až na základe záverečných bilancií programov po odoslaní záverečných platieb na Európsku komisiu koncom roka 2024.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 307,8 milióna eur (+38,7 %).
V kategóriách výdavkov ŠR súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 870 miliónov eur (-44,6 %), s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 55 miliónov eur (-14,9 %).
V kategóriách výdavkov ŠR súvisiacich s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 651,9 miliónov eur (+267,9 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z plánu obnovy a odolnosti o 65 miliónov eur (+194,3 %).