Štát v roku 2026 výrazne zníži výdavky na financie: Oproti 2025 klesnú o takmer miliardu eur

Celkové výdavky štátu na oblasť financií majú budúci rok klesnúť na 7,53 miliardy eur. Na rok 2025 bolo v rozpočte na túto oblasť vyčlenených 8,45 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý v piatok schválila vláda.
Pokles výdavkov v oblasti financií je ovplyvnený viacerými opatreniami. Ide najmä o zníženie výdavkov v rozpočte kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) o 972 miliónov eur na 6,73 miliardy eur. Menej peňazí má ísť na transfer Sociálnej poisťovni v dôsledku rastu príjmov z poistného od ekonomicky aktívnych osôb v sume 406 miliónov eur, valorizáciu platov zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu vo výške 160 miliónov eur, ako aj ostatné výdavky v sume 406 miliónov eur.
Výdavky sa majú budúci rok znížiť aj v rozpočte Ministerstva financií (MF) SR, a to o 30,7 milióna eur. Rezort má ušetriť na osobných výdavkoch 3,6 milióna eur, prevádzkových výdavkoch 19,9 milióna eur, bežných transferoch 2,9 milióna eur a kapitálových výdavkoch 4,2 milióna eur.
Výdavkovo najvýraznejšou súčasťou oblasti financií je kapitola VPS. V kapitole MF SR tvoria objemovo najvýznamnejšiu časť výdavky na finančnú správu. Súčasťou oblasti sú aj výdavky ďalších subjektov verejnej správy, ako Slovenská záručná a rozvojová banka, Slovak Investment Holding, Exportno-importná banka SR, Slovenská konsolidačná, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Úrad pre dohľad nad výkonom auditu.