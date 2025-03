Štát už v pondelok spúšťa predaj dlhopisov pre ľudí: Tu je všetko, čo pred ich kúpou potrebujete vedieť! (kalkulačka)

KALKULAČKA Zobraziť galériu (2) Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas tlačovej konferencie na tému dlhopisy pre ľudí sú pripravené. V Bratislave 28. februára 2025. Foto: TASR

Veľká investičná novinka tohto roka sa dostáva do praxe. Štát už v pondelok 3. marca spúšťa predaj dlhopisov pre bežných ľudí s názvami Investor a Patriot. Záujemcovia o ich kúpu by sa mali poponáhľať, predávať sa budú totiž maximálne mesiac. Pripravili sme súhrn informácií o nových dlhopisoch a aj o tom, ako bude ich predaj prebiehať.

Záujemcovia o investovanie do nových štátnych dlhopisov pre bežných ľudí si ich budú môcť zakúpiť od pondelka 3. marca až do 31. marca 2025, alebo do skoršieho vypredania emisií. Celkovo štát plánuje z oboch emisií získať po 250 miliónov eur, čiže spolu pol miliardy eur.

Dva nové dlhopisy s názvami Investor a Patriot majú stanovenú rôznu splatnosť. A to dva alebo štyri roky. Počas tohto obdobia budú peniaze investorov viazané v tomto cennom papieri a vyplácať sa budú výnosy na ročnej báze.

Zo zverejnených emisných podmienok oboch dlhopisov vyplýva, že deň vydania nových dlhopisov je stanovený na 2. apríla 2025 a ich splatnosť je o dva, respektíve štyri roky. V prípade dlhopisu Investor teda 2. apríla 2027 a v prípade dlhopisu Patriot 2. apríla 2029.

Úrokový výnos z prvého dlhopisu s kratšou dobou splatnosti je stanovený na 3 % p. a. a vyplácať sa bude ročne k 2. aprílu kalendárneho roka. V prípade dlhopisu Patriot so štvorročnou splatnosťou je výnos stanovený vo výške 3,3 % p. a. a vyplácať sa bude taktiež každoročne k 2. aprílu príslušného roka. Pri týchto dlhopisoch pre bežných ľudí je dôležité aj to, že výnosy z týchto dlhopisov budú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.

Ďalšie podrobné informácie o nových dlhopisoch si môžete pozrieť v ich emisných podmienkach v galérii:

Koľko sa dá na nových dlhopisoch zarobiť?

Minimálna suma pre investíciu do dlhopisov ponúkaných štátom predstavuje 1000 eur. Záujemcovia môžu investovať aj viac, a to vždy v násobkoch tejto sumy. Pri investícii v najnižšej možnej sume, teda 1000 eur, môže investor v prípade napríklad dlhopisu Investor získať ročný výnos 30 eur, po dvoch rokoch, čo je splatnosť tohto dlhopisu, to teda bude celkový výnos 60 eur. Výnosy budú vyplácané ročne, na konci splatnosti bude investorovi vyplatený aj jeho počiatočný vklad.

Ako by sa pohybovali výnosy pri rôznych výškach investície a rôznom rozdelení medzi dva pripravované dlhopisy, si môžete vypočítať v pripravenej kalkulačke:

Kalkulačka výnosov z dlhopisov pre ľudí Vlož investovanú sumu do jednotlivých dlhopisov (v násobkoch 1000 €).

Dlhopis je možné kúpiť len v celku (nominálna hodnota je 1000 €). Dlhopis Investor (3 % p.a., splatnosť 2 roky): Dlhopis Patriot (3,3 % p.a., splatnosť 4 roky): Vypočítať výnosy

