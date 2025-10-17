Štát spúšťa QR platby: Podnikatelia a zákazníci získajú rýchlejšie a pohodlnejšie platby už od januára

Finančná správa (FS) v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) dokončila vývoj štátnej aplikácie pre QR platby. Riešenie je aktuálne v plne funkčnom systéme a bolo bezplatne poskytnuté výrobcom pokladničných systémov na Slovensku, informovala v piatok FS.
„Vytvorili sme riešenie, ktoré bude technicky spoľahlivé, bezpečné a zároveň ľahko použiteľné pre všetkých podnikateľov. Vďaka úzkej spolupráci s finančnou správou sme vyvinuli aplikáciu, ktorá je aktuálne pripravená na reálne nasadenie v praxi,“ uviedol rektor STU Maximilián Strémy.
QR platby predstavujú jednoduchý a bezpečný spôsob, ako zákazník zaplatí svojím smartfónom bez potreby využitia platobného terminálu (POS terminálu). Registračná pokladnica vygeneruje unikátny QR kód, ktorý zákazník naskenuje mobilom. Platba sa automaticky predvyplní a po potvrdení zaplatí.
Systém využíva moderné šifrovacie protokoly a notifikácie cez nový štátny systém Notifikátor okamžitých platieb (NOP), ktorý zabezpečí okamžité potvrdenie o úhrade. Peniaze budú na účte obchodníka podľa FS pripísané v priebehu niekoľkých sekúnd, čo zrýchľuje cash flow a znižuje administratívnu záťaž. Riešenie už poskytla finančná správa zadarmo výrobcom kasových systémov a 1. novembra 2025 začne jej pilotné testovanie v uzavretom režime a 15. januára 2026 odštartuje verejný pilot.
Od 1. marca budúceho roka musia podnikatelia ponúknuť zákazníkom možnosť bezhotovostnej platby pri nákupoch nad jedno euro. Môžu si však sami vybrať, akú formu zvolia – platbu kartou, vlastné komerčné riešenie alebo štátnu alternatívu cez QR platby. Zákazníci tak získajú rýchlu a pohodlnú možnosť platby aj tam, kde to doteraz nebolo možné – napríklad na trhoch, v stánkoch či malých prevádzkach.
„Rozšírenie QR platieb pomôže navyše obmedziť priestor pre šedú ekonomiku a zvýšiť transparentnosť finančných tokov. Elektronické evidovanie platieb zlepší výber daní bez zvyšovania daňového zaťaženia. Slovensko tak od roku 2026 vstúpi do novej éry bezhotovostných platieb, ktoré prinesú výhody pre podnikateľov, spotrebiteľov aj štát,“ dodal prezident finančnej správy Jozef Kiss.