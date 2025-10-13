Štát prišiel o desiatky miliónov: Nižšie odvody z hazardu zvýhodnili kasína na Slovensku

Štátny rozpočet prišiel o 52 miliónov eur pre vládou schválené nariadenie ohľadom paušálnych odvodov za prevádzkovanie hazardu v herniach a kasínach. Vláda nariadením znížila sumy z pôvodne navrhnutých 9300 eur na nižšie sadzby zdaňovania. Upozornili na to v pondelok na tlačovej konferencii poslanci z opozičného Hnutia Slovensko.
Michal Šipoš z hnutia uviedol, že ak by sa Slovensko riadilo pri zdaňovaní hazardu vzorom Rakúska alebo Poľska, štát by vedel získať 300 miliónov eur ročne do rozpočtu. „A tým pádom by nemuseli zdierať ľudí na Slovensku, nemuseli by im brať všetky dávky, nemuseli by zdvíhať ceny, nemuseli by zavádzať nezmyselnú transakčnú daň,“ skonštatoval opozičný poslanec.
Veľké spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti prevádzkovania hazardu, by mali byť podľa neho výraznejšie zdanené. Pre nižšie než pôvodne plánované odvody tak tieto spoločnosti získajú podľa Šipoša 52 miliónov eur, čo považuje za „daňový bonus pre hazard na Slovensku“.
Jeho stranícky kolega Július Jakab upozornil, že za posledných päť rokov sa stávky občanov Slovenska v hazarde zvýšili štvornásobne. „Jeden a pol miliardy prehrali ľudia v hazarde za minulý rok. A z toho sa tvoria zisky – zisky extrémne bohatých spoločností, ktoré zarábajú na ľudskom nešťastí a tu máme vládu, ktorá ich nedokáže zdaniť,“ dodal Jakab.
Vláda SR v piatok (10. 10.) schválila nariadenie, ktorým sa oproti súčasnej právnej úprave navrhuje zvýšenie paušálneho ročného odvodu do štátneho rozpočtu za jedno technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi zo 4000 eur na 4700 eur, za jeden výherný prístroj v herni a kasíne zo 4000 eur na 4400 eur, za jeden terminál videohier zo 4700 eur na 6000 eur, pričom za jedno iné technické zariadenie rovnako sa navrhuje zvýšenie zo 4700 eur na 6000 eur, a to tak za ich prevádzkovanie v herni ako aj v kasíne.