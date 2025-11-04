Štát pomôže ľuďom z východu Slovenska, ktorých zasiahlo zemetrasenie z roku 2023 či silná búrka z tohtoročného júla. Viac ako štyristo domácností dostane jednorazovú finančnú výpomoc v celkovej výške takmer 2,6 milióna eur. Pomoc má smerovať najmä k sociálne slabším rodinám, ktorým prírodné živly poškodili domy a majetok.
Obyvatelia obcí na východe Slovenska, ktorí boli postihnutí zemetrasením v roku 2023 alebo extrémne silnou búrkou v júli tohto roka, dostanú pomoc od štátu. Celkovo by mal štát poslať jednorazovú pomoc vyše štyrom stovkám žiadateľov v celkovej sume bezmála 2,6 milióna eur.
„Verifikačné komisie na zasadnutí posúdili opodstatnenosť predložených požiadaviek o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci, resp. žiadostí obyvateľov mesta,“ uvádza v návrhu na poskytnutie pomoci ministerstvo vnútra, ktoré predložilo materiál do pripomienkového konania.
Spomínané komisie zložené z predstaviteľov obcí, miest, okresných úradov a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, posúdili celkovo 476 žiadostí od občanov, pričom v 36 prípadoch zistili podanie neoprávnených žiadostí. Vyčíslenie škôd podľa predložených žiadostí obyvateľov po overení je v celkovej výške 2 590 515,95 eura, uvádza ministerstvo.
Jednorazová finančná pomoc sa vzťahuje na škody spôsobené dvoma spomínanými mimoriadnymi udalosťami na východnom Slovensku. Tou prvou je zemetrasenie ešte z októbra 2023 v okrese Vranov nad Topľou. „Epicentrum zemetrasenia bolo zaznamenané v obci Ďapalovce, čo dokazuje aj podanie najväčšieho počtu žiadostí práve zo strany obyvateľov tejto obce,“ uvádza sa v predloženom materiáli. V obci pritom schválili najviac žiadostí. Je ich 70 v celkovej sume vyše 690-tisíc eur.
Mimoriadna situácia bola kvôli spomínanému zemetraseniu (škody po zemetrasení si môžete pozrieť v našej galérii) postupne vyhlasovaná jednotlivými obcami, následne dňa 10. októbra 2025 bola mimoriadna situácia vyhlásená na území celého okresu Vranov nad Topľou. Vo výraznej miere bol pritom poškodený aj majetok sociálne ohrozenej skupiny obyvateľstva, kam podľa ministerstva smeruje aj táto pomoc.
Druhou mimoriadnou situáciou, ktorej škody ide štát obyvateľom na východe Slovenska kompenzovať, je tohtoročná júlová extrémne silná búrka v okresoch Gelnica, Prešov, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou. Veterná smršť 7. júla 2025 spôsobila značné škody na súkromnom majetku ľudí, ako aj na majetku miest, obcí, právnických osôb a infraštruktúre (škody spôsobené veternou smršťou si takisto môžete prezrieť v našej galérii).
Rovnako v tomto prípade má navrhovaná jednorazová finančná pomoc smerovať sociálne ohrozenej skupine obyvateľstva, ktorej v dôsledku spomínanej mimoriadnej udalosti vznikli značné škody.
Takmer 2,7 milióna eur na túto pomoc sa bude musieť nájsť v rozpočte. „Navrhuje sa tieto finančné prostriedky uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, schváliť povolené prekročenie limitu výdavkov v kapitole Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov, podľa predložených žiadostí obyvateľov mesta o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci po mimoriadnej udalosti,“ píše sa v návrhu.