Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!

Boj štátu proti zneužívaniu práceneschopnosti sa ešte sprísni. Po tom, čo od začiatku tohto roka dostali posudkoví lekári Sociálnej poisťovne do rúk nový nástroj na boj so zneužívaním PN-iek, prichádza vláda s ďalším opatrením, ktoré by malo zabrániť obchádzaniu rozhodnutia posudkového lekára.
Ďalšie sprísnenie opatrení v boji proti zneužívaniu PN-iek na Slovensku oznámil minister financií Ladislav Kamenický pri zverejnení balíka konsolidačných opatrení. Ten okrem iného obsahuje aj zámer lepšie vykonávať kontrolnú činnosť počas práceneschopnosti. Súbor opatrení v tejto oblasti by mal štátu priniesť 13 miliónov eur.
Po novom by sa mali rozšíriť kompetencie posudkových lekárov Sociálnej poisťovne v súvislosti s ukončovaním dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak posudkový lekár ukončí dočasnú pracovnú neschopnosť poistenca, ošetrujúci lekár bude môcť rozhodnúť o vzniku novej dočasnej pracovnej neschopnosti v lehote 7 dní od ukončenia predchádzajúcej PN iba s predchádzajúcim súhlasom posudkového lekára.
„Cieľom úpravy je zabrániť praxi, keď sa bez zjavnej zmeny zdravotného stavu krátko po ukončení PN vystavuje nová PN, čím dochádza k faktickému obchádzaniu rozhodnutia posudkového lekára. Navrhovaná právna úprava zvyšuje kontrolu nad uznávaním nových PN a prispieva k obmedzeniu nadmerného čerpania nemocenských dávok,“ dodáva rezort financií v dokumentoch pripravených ku konsolidačnému balíku.
Ďalšie sprísnenie podmienok pre PN-ky by malo priniesť štátu úsporu peňazí. Vďaka rozšíreniu kompetencií posudkových lekárov Sociálnej poisťovne by sa mal podľa rezortu financií znížiť mesačný počet vyplatených nemocenských dávok o 1 125, čo je približne 1 % z celkového počtu vyplácaných dávok.
Celková úspora na výdavkoch nemocenského fondu by mala byť podľa zverejnených odhadov na úrovni 5,6 milióna eur v roku 2026, 6,8 milióna eur v roku 2027 a viac ako 7 miliónov eur v roku 2028.
Okrem zákonom oprávnených lekárov, ktorí ukončujú dočasnú pracovnú neschopnosť, od 1. januára 2025 týmto oprávnením disponujú aj posudkoví lekári vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť v Sociálnej poisťovni. Tieto zásadné zmeny do posudzovania pracovnej neschopnosti priniesla minuloročná novela zákona o zdravotnej starostlivosti.
Zmena pravidiel pri posudzovaní práceneschopnosti podľa ministra práce Erika Tomáša priniesla svoje výsledky už v úvode roka, a to v podobe výrazného poklesu PN-iek. Na oznámené zmeny v posudzovaní práceneschopnosti zareagovali samotní lekári ešte vlani a začali s pacientami ukončovať PN-ky.