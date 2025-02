Štát celú dobu garantuje daňové oslobodenie dlhopisov pre občanov, uviedol Bytčánek

Foto: SITA, freepik.com/KamranAydinov

Počas celej životnosti dlhopisov určených bežným ľuďom, ktoré bude štát prvýkrát predávať v marci tohto roka, ministerstvo financií a vláda nebudú meniť ich daňový režim v neprospech občanov. Ich výnos tak celý čas nebude zdaňovaný a občania budú mať garantovaný čistý ročný výnos na úrovni 3 % pri dvojročnom a 3,3 % pri štvorročnom dlhopise. Pri predstavovaní dlhopisov to tento týždeň zdôraznil Daniel Bytčánek, riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), ktorá má emisiu na starosti.

„Je to najmenej riziková investícia, akú môže občan na Slovensku získať, nakoľko štát garantuje aj stabilitu finančného sektora a sprostredkovane likviditu bánk v prípade nejakých problémov, čiže to riziko je naozaj veľmi malé. Historicky Slovensko vždy zodpovedne, presne a načas splácalo všetky svoje záväzky zo štátnych dlhopisov a všetky kupóny a úroky boli vyplatené,“ podčiarkol Bytčánek. Zároveň ide podľa neho o vhodnú formu sporenia. Upozornil, že na Slovensku je veľa peňazí uložených na bežných účtoch v bankách bez zhodnotenia. Štátne dlhopisy pre ľudí tak pri stanovených výnosoch pomôžu zmierniť vplyv inflácie.

Aj keď dlhopisy budú môcť občania predať na trhu kedykoľvek, Bytčánek odporúča držať ich až do termínu splatnosti. „Pokiaľ občan tento dlhopis kúpi a drží ho do splatnosti, do dvoch alebo štyroch rokov, čo je aj naše odporúčanie, nevplýva na neho trhové riziko. Aj keď sa úrokové sadzby na trhu zmenia, on má garantovaný ten svoj výnos,“ vysvetlil. Oproti iným bankovým produktom však môže dlhopis počas jeho životnosti kedykoľvek predať, a to prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na Burze cenných papierov v Bratislave. Výnos z tohto predaja rovnako nebude zdaňovaný.

Dlhopisy pre ľudí sa začnú predávať v pondelok 3. marca

Dlhopisy pre ľudí sa začnú predávať v pondelok 3. marca, predpokladané ukončenie je v pondelok 31. marca. Prípadne aj skôr, ak sa predá celá emisia, ktorá je zatiaľ plánovaná na 400 miliónov eur. „Máme tam ešte jednu malú poistku v emisných podmienkach, ktorá hovorí o tom, že v prípade veľkého záujmu vieme zväčšiť hodnotu týchto emisií o 100 miliónov eur, takže sa môže stať, že celkovo predáme 500 miliónov eur,“ vyčíslil Bytčánek.

Okrem toho, že dlhopisy pre občanov budú oslobodené od daní a odvodov, bez potreby podávania daňového priznania, budú aj bez poplatkov. „Občan príde do banky a nebude tam účtovaný ani vyberaný sprostredkovateľský poplatok za predaj dlhopisov, takisto za vedenie majetkového účtu,“ priblížil šéf ARDAL. Dlhopisy sa budú predávať prostredníctvom piatich bánk, s ktorými má agentúra dohodu, a to v Československej obchodnej banke, Slovenskej sporiteľni, Tatra banke, UniCredit Bank a Všeobecnej úverovej banke.

Štát občanom ponúkne dva dlhopisy s rôznou životnosťou – Investor so splatnosťou dva roky a Patriot na štyri roky. Ich minimálna hodnota bude 1000 eur, z každého by sa malo predať 200 miliónov eur. Bytčánek pripustil, že nie je bežné dávať dlhopisom názvy, zámerom bolo uľahčiť ľuďom orientáciu. Zároveň sú ich mená aj symbolické.

Treba si prečítať si ich emisné podmienky

„Názvom Investor sme chceli povedať, že investorom sa môže stať úplne každý. Je to krátke obdobie dvoch rokov, čiže akýkoľvek občan, ktorý má 18 rokov, prípadne ak je mladší so svojím zákonným zástupcom, si ten dlhopis môže kúpiť. Stačí mať na účte alebo ušetrených pár tisíc eur a peniaze, ktoré doteraz mal na bežnom účte, prípadne na termínovanom vklade, môže investovať,“ priblížil. Patriot má zase naznačiť vlastenectvo jeho majiteľa. „Pri štvorročnej splatnosti ten investor alebo občan má aj nejaké iné alternatívy, môže zhodnotiť svoje prostriedky iným spôsobom. Chceli sme tým povedať, že má vzťah ku krajine, v ktorej žije, v ktorej býva a ktorú týmto spôsobom podporuje,“ doplnil Bytčánek.

Všetkým záujemcom ešte pred kúpou dlhopisov odporúča prečítať si ich emisné podmienky, ktoré budú obsahovať všetky práva a povinnosti investorov a emitenta, ako aj ďalšie informácie s nimi spojené. Zverejnené budú na stránkach www.dlhopisypreludi.sk a www.ardal.sk najneskôr týždeň pred spustením predaja, teda 25. februára tohto roka.