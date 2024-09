Stane sa šálka kávy luxusom? Jej cena je na dlhoročných maximách a môže to byť ešte horšie!

Foto: freepik.com/ freepik

Káva je pre väčšinu ľudí na celom svete nevyhnutnosťou. V Taliansku je cena tohto nápoja dokonca regulovaná, čiastočne kvôli prílevu turistov, ktorí nepoznajú primeranú cenu priemerného espressa. Pri pohľade na grafy cien kávy však možno nadobudnúť dojem, že káva by sa čoskoro mohla stať luxusným tovarom. Bude káva nasledovať cestu kakaa, ktoré len pred niekoľkými mesiacmi dosiahlo absolútne rekordné ceny? Odpoveď ponúka vo svojej analýze investičná platforma XTB.

Brazília je bezpochyby najväčším svetovým producentom kávy, preslávená produkciou kávy Arabica v regióne Minas Gerais a Robusta v regióne Espirito Santo. Ako dodáva spoločnosť XTB, Brazília je na prvom mieste v celkovej produkcii kávy a kávy Arabica a na druhom mieste v produkcii kávy Robusta. Vietnam vedie v produkcii kávy Robusta, ktorá sa používa najmä na výrobu instantnej kávy. Významné problémy v produkcii kávy Robusta v posledných rokoch spôsobili, že jej cena dosiahla historické maximá.

Očakáva sa, že produkcia kávy arabica dosiahne takmer 100 miliónov 60-kilogramových vriec, čo predstavuje výrazné oživenie v porovnaní s predchádzajúcimi tromi sezónami. Súčasne sa očakáva oživenie produkcie kávy Robusta na úroveň 76 miliónov vriec. Celková produkcia by tak dosiahla približne 176 miliónov vriec, čím by sa vyrovnala rekord zo sezóny 2020/2021. Zároveň sa podľa XTB predpokladá, že spotreba dosiahne rekordných takmer 171 miliónov vriec, čo je mierne pod úrovňou produkcie. „Je však nevyhnutné poznamenať, že zásoby kávy sa vyčerpali na najnižšiu úroveň od roku 2001, pričom na prelome rokov 2023/2024 klesnú zásoby na burze ICE na najnižšiu úroveň od roku 1999,“ dodáva XTB.

Rozhodujúcim faktorom je skutočnosť, že zásoby kávy nemožno držať neobmedzene dlho z dôvodu degradácie chuti. Okrem toho nedávne nepriaznivé poveternostné udalosti zhoršili kvalitu kávových zŕn.

Prečo ceny kávy rastú?

Počasie zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní cien kávy. Zatiaľ čo dopyt po káve medziročne mierne rastie, nepriaznivé poveternostné podmienky môžu znížiť ročnú produkciu o 10 – 20 %. Podobná situácia viedla v posledných mesiacoch k niekoľko sto percentným nárastom cien kakaa. V súčasnosti cena jednej tony kávy presahuje 5 000 USD, zatiaľ čo cena kakaa dosiahla na svojom vrchole takmer 12 000 USD.

Súčasný nárast cien súvisí podľa XTB predovšetkým s obavami o budúcu produkciu. La Niña, jeden z najsilnejších meteorologických javov na svete, spôsobuje v Brazílii sucho. Krajina v súčasnosti zažíva najhoršie suchá za posledné roky, čo môže obmedziť produkciu kávy Arabica v sezóne 2024/2025 a namiesto očakávaného prebytku by mohol vzniknúť deficit. Okrem toho tajfún Yagi vo Vietname zničil mnoho stromov a očakávané dažde v nadchádzajúcich mesiacoch v dôsledku La Niña by mohli viesť k početným chorobám postihujúcim kávovníky.

Okrem toho sú pre budúcu cenu kávy rozhodujúce aj právne predpisy. Výrobcovia zvyšujú svoje nákupy pred novými nariadeniami. Nové nariadenia Európskej únie, ktoré majú vstúpiť do platnosti koncom roka, zakážu používanie tovaru vyrobeného nedávno v oblastiach, kde došlo k odlesňovaniu. To núti obchodníkov a výrobcov nakupovať kávu už teraz, pretože po nadobudnutí účinnosti nariadení budú musieť preukázať, že káva, ktorú kupujú, nepochádza z oblastí, kde boli vyklčované lesy. „Treba tiež poznamenať, že nárast cien na európskych trhoch súvisí aj s čiastočnou blokádou Suezského prieplavu. Nákup kávy z Ázie alebo niektorých afrických krajín znamená, že káva musí prekonať oveľa dlhšiu vzdialenosť do Európy,“ upozorňuje XTB.

Za čo vlastne platíme v kaviarni?

Donedávna sa odhadovalo, že cena kávy v šálke v kaviarni predstavuje len 1 až 2 %. Pri súčasných cenách kávy sa podiel nákladov na samotnú surovinu začína zvyšovať. Ak totiž podľa XTB vezmeme do úvahy štandardnú cenu espressa v Taliansku vo výške 1 euro, náklady na použitú kávu pri burzových cenách predstavujú približne 5 eurocentov. Maloobchodná cena kávy je však minimálne 2-3 krát vyššia, ak berieme do úvahy výrobky od najobľúbenejších výrobcov kávy v Taliansku. Náklady na kávu používanú na prípravu espressa tak dosahujú 10 až 15 eurocentov, čo predstavuje 10 až 15 % konečnej ceny výrobku.

Ceny kávy Arabica sa tento rok zvýšili už približne o 40 %, zatiaľ čo ceny kávy Robusta vzrástli o viac ako 90 %. Ceny kakaa v apríli v jednom momente vzrástli o viac ako 175 %, hoci tento nárast sa odvtedy znížil na 80 % vzhľadom na pohyb termínových kontraktov. V súčasnosti je tak podľa spoločnosti XTB ťažké určiť, či nás čaká podobný scenár ako na trhu s kakaom. V posledných rokoch sme na trhu zaznamenali skôr prebytok ako deficit, čo naznačuje, že kávy je na celom svete stále dostatok. Na druhej strane, rast dopytu je prakticky nepretržitý a dva alebo tri náročné produkčné roky by mohli viesť k situácii, keď sa zásoby stanú nenapraviteľnými. Tie sú už teraz na mimoriadne nízkej úrovni.



Vývoj cien kakaa, Robusty a Arabiky od začiatku roka 2024. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Hoci čiastočnú realizáciu scenára trhu s kakaom nemožno vylúčiť, špekulatívne fondy udržiavajú veľmi veľký počet dlhých pozícií vo futures kontraktoch na kávu. Počet čistých pozícií bol nedávno rekordne vysoký. Fondy naďalej znižujú krátke pozície, hoci mierne klesá aj počet dlhých pozícií. Veľmi podobná situácia nastala na trhu s kakaom z pohľadu rokov 2023 a 2024. „Teoreticky takýto veľký počet čistých pozícií naznačuje možné vyčerpanie cien, ale realizácia najhoršieho scenára počasia v podobe výrazného zníženia prognózovanej pozície môže spôsobiť, že fondy si svoje pozície udržia ešte mnoho mesiacov. To by následne mohlo viesť k nárastu cien na úroveň 300 centov za libru kávy Arabica, čo sú historické maximá dosiahnuté v roku 2011,“ uzatvára XTB.

