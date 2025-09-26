Spotrebiteľské výdavky v USA prekvapivo vzrástli: Ekonomika zostáva silná aj napriek inflácii

Foto: freepik.com/rawpixel.com
Foto: freepik.com/rawpixel.com
autor logo


TASR

Spotrebiteľské výdavky v USA vzrástli minulý mesiac o niečo viac, ako sa očakávalo. To signalizuje, že najväčšia svetová ekonomika zostáva aj v 3. štvrťroku v solídnej kondícii, pričom inflácia je síce zvýšená, ale zatiaľ pod kontrolou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spotrebiteľské výdavky v auguste stúpli o 0,6 % po júlovom zvýšení o 0,5 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali s nárastom len o 0,5 %. Po úprave o infláciu spotrebiteľské výdavky v minulom mesiaci vzrástli o 0,4 %.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Spotrebiteľské výdavky, na ktoré v USA pripadajú viac ako dve tretiny ekonomickej aktivity, expadovali aj napriek výraznému ochladeniu trhu práce, ktoré sa prejavilo stagnáciou rastu zamestnanosti v uplynulých troch mesiacoch. Motorom rastu sú domácnosti s vysokými príjmami, ktorých bohatstvo posilňuje robustný akciový trh a vysoké ceny nehnuteľností.

Domácnosti s nižšími príjmami však zápasia s ťažkosťami a znášajú veľkú časť bremena vyplývajúceho z vyšších cien tovarov v dôsledku dovozných ciel.

Ekonómovia očakávajú, že na konci roka sa spotrebiteľské výdavky výrazne ochladia v dôsledku vyšších cien. Zrýchlenie inflácie podporujú clá prezidenta Donalda Trumpa, keďže firmy už predali zásoby nahromadené pred ich zavedením a absorbovali časť tohto zvýšenia.

Viac o téme: dovozné clá , ekonomika , financie , inflácia , svetová ekonomika , trh práce , USA

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy