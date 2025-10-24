Spotrebiteľská dôvera v USA v októbri prudko klesla: Spresnené dáta prekvapili analytikov

Nálada amerických spotrebiteľov sa v októbri zhoršila omnoho výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad. Poukázali na to spresnené údaje Michiganskej univerzity, ktoré zverejnil portál RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan dosiahol v októbri po revízii 53,6 bodu. Predbežný odhad zverejnený 10. októbra poukazoval na 55 bodov a iba mierne zhoršenie nálady, keďže za september vykázal 55,1 bodu.
Výsledok zároveň ďaleko zaostal za odhadmi analytikov. Tí očakávali, že spresnená hodnota indexu bude totožná s predbežným odhadom.
Za nečakaným poklesom nálady je najmä hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie spotrebiteľmi. Príslušný čiastkový index dosiahol v októbri po spresnení údajov 58,6 bodu. To znamená pokles oproti septembru, v ktorom predstavoval 60,4 bodu. Predbežný odhad zo začiatku októbra pritom poukazoval na zlepšenie hodnotenia súčasnej ekonomickej situácie a index na úrovni 61 bodov.
V porovnaní s predbežným odhadom klesol aj čiastkový index ekonomických očakávaní. Ten v rámci predbežného odhadu dosiahol v októbri 51,2 bodu oproti septembrovej hodnote 51,7 bodu, po spresnení údajov však predstavuje iba 50,3 bodu.