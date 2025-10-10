Spotrebiteľská dôvera v USA v októbri mierne klesla, Američanov trápia ceny a nezamestnanosť

Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku sa v októbri takmer nezmenila, keďže zlepšenie súčasných podmienok v ekonomike bolo kompenzované poklesom očakávaní. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan v októbri 2025 veľmi mierne znížil na 55 bodov z 55,1 bodu v septembri. Analytici pritom odhadovali, že klesne viac, na 54,2 bodu.
Čiastkový index súčasných ekonomických podmienok pritom v októbri vzrástol na 61 zo 60,4 bodu, zatiaľ čo subindex očakávaní klesol na 51,2 z 51,7 bodu.
Celkovo spotrebitelia vnímajú v ekonomike od minulého mesiaca len veľmi málo zmien.
Čo sa týka inflácie, ročné inflačné očakávania sa mierne znížili na 4,6 % zo 4,7 %, zatiaľ čo dlhodobé päťročné očakávania zostali stabilné na úrovni 3,7 %.
Inflačné očakávania pre oba časové horizonty sú však stále približne v polovici medzi údajmi spred roka a maximami zaznamenanými tento rok v apríli a máji po počiatočných oznámeniach o významnom zvýšení ciel v USA, uvádza sa v správe.
Percento domácností, ktoré očakávajú nárast miery nezamestnanosti v budúcom roku, kleslo v októbri na 48 % z nedávneho maxima 53 % v septembri. Stále je to však oveľa pochmúrnejší obraz ako na začiatku roka a historicky je v súlade s rastom nezamestnanosti v nasledujúcich mesiacoch, uviedol v správe Oliver Allen, vedúci ekonóm spoločnosti Pantheon Macroeconomics.
Američanov naďalej znepokojujú vysoké ceny a slabnúce pracovné vyhliadky, skonštatovala Joanne Hsuová, riaditeľka prieskumov spotrebiteľov na Michiganskej univerzite.