Spotrebitelia v USA na Čierny piatok minuli online rekordných 9,8 miliardy USD

Spotrebitelia v USA minuli na Čierny piatok (25. 11.) v online obchodoch rekordných 9,8 miliardy USD (8,98 miliardy eur). Informujeme o tom na základe správy CNBC.

Podľa správy Adobe Analytics sa výdavky v elektronických obchodoch na Čierny piatok (Black Friday) v medziročnom porovnaní zvýšili o 7,5 % a dosiahli rekordných 9,8 miliardy USD v USA. To je ďalší dôkaz, že spotrebitelia, ktorí sú aktuálne vysoko citliví na ceny, hľadajú najlepšie ponuky online.

„V uplynulom roku sme zaznamenali, že sa objavili veľmi strategickí spotrebitelia, ktorí sa skutočne snažia využívať podobné dni na maximalizáciu zliav,“ uviedol hlavný analytik Adobe Digital Insights Vivek Pandya. Nárast výdavkov počas Čierneho piatka takisto ukázal, že spotrebitelia sú ochotnejší míňať ako v roku 2022, keď boli ceny benzínu a potravín bolestivo vysoké.

Pandya poznamenal, že jednou z príčin rastu tržieb počas Čierneho piatka zrejme boli aj impulzívne nákupy, keďže 5,3 miliardy USD z online predaja pripadalo na nákupy cez mobily a tablety. Dodal, že tento predaj podporili aj influenceri a reklama na sociálnych sieťach.

Spotrebitelia sú však vysoko citliví na ceny a ich rozpočty sú nižšie, čo spôsobila vysoká inflácia a úrokové sadzby. Podľa prieskumu spoločnosti Adobe 79 miliónov USD z tržieb pochádzalo od spotrebiteľov, ktorí sa rozhodli pre flexibilnú metódu platby prostredníctvom pôžičiek, inak povedané formou Buy Now, Pay Later (BNPL, kúp teraz, zaplať neskôr). To je o 47 % viac ako v minulom roku.

Medzi najpredávanejšími produktmi počas Čierneho piatka patrila elektronika, ako sú inteligentné hodinky a televízory, spolu s hračkami a hrami, uvádza sa v správe Adobe.

(1 EUR = 1,0916 USD)