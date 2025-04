Spotrebitelia, investori aj verejný sektor kladú dôraz na udržateľnosť, ukázal prieskum

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/MabelAmber

Viac než 40 % ľudí pri nákupnom rozhodovaní zohľadňuje environmentálne aspekty. Manažéri veľkých investičných fondov sa čoraz viac zameriavajú na strategické ESG (environmental, social and corporate governance) iniciatívy, zatiaľ čo verejný sektor v Európe postupne presadzuje tzv. zelené verejné obstarávanie. Udržateľnosť sa tak stáva kľúčovým faktorom rastu bez ohľadu na odvetvie, obchodnú stratégiu či cieľovú skupinu, uviedla spoločnosť Prologis.

Téma udržateľnosti

Téma udržateľnosti v posledných rokoch prenikla podľa odborníkov prakticky do všetkých odvetví a aktívne sa ňou zaoberajú spoločnosti všetkých veľkostí. „Z veľkej časti je to spôsobené novými predpismi Európskej únie (EÚ), ktoré vyžadujú, a budú vyžadovať, aby čoraz viac spoločností predkladalo ESG správy. Svoje však zohrávajú aj očakávania trhu. Prispôsobenie sa princípom ESG a zvýšený dôraz na udržateľnosť by preto aspoň mali zvážiť aj tie firmy, na ktoré sa regulačné požiadavky zatiaľ nevzťahujú,“ uviedol Martin Baláž zo spoločnosti.

Z aktuálnej štúdie Prologis 2025 Supply Chain Outlook Report vyplynulo, že až 85 % vrcholových manažérov globálnych spoločností považuje zameranie na udržateľnosť za príležitosť na získanie konkurenčnej výhody. Spoločnosť poukázala ďalej na prieskum PwC Voice of the Consumer 2024, z ktorého vyplynulo, že takmer deväť z desiatich spotrebiteľov pociťuje narušujúce dosahy klimatickej zmeny vo svojom každodennom živote a uprednostňuje spotrebu, ktorá zohľadňuje princípy udržateľnosti.

Podpora klimatických cieľov

Členské štáty EÚ by mali taktiež vyzývať svoje verejné inštitúcie na podporu plnenia klimatických cieľov a zohľadňovanie faktorov udržateľnosti. Spoločnosť priblížila, že na Slovensku bola povinnosť zohľadňovať sociálne a environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní zavedená novelou zákona o verejnom obstarávaní. Tieto legislatívne zmeny podľa nej podporujú implementáciu tzv. zeleného verejného obstarávania a integráciu udržateľných kritérií do verejných zákaziek.

„Popri spotrebiteľoch a verejnom sektore sa na udržateľnosť čoraz viac zameriavajú aj investori. Štúdie ukazujú, že približne 67 % manažérov fondov uvádza, že princípy ESG sa v priebehu piatich rokov stali kľúčovým faktorom pri ich investičnom rozhodovaní. Všetci respondenti zároveň potvrdili, že aspoň časť svojich portfólií alokujú do stratégií zameraných na ESG,“ uzavrela spoločnosť.